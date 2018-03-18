Российские спортсмены и артисты активно голосуют за рубежом на выборах президента

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Известные артисты и спортсмены активно голосуют на выборах президента РФ за рубежом. Соответствующая информация и фотографии с избирательных участков размещены в социальных сетях МИД РФ.

Так, на избирательном участке в Вене проголосовал художественный руководитель Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского Владимир Федосеев. Певец Филипп Киркоров отдал голос на выборах президента в посольстве РФ в Литве. В российском посольстве в столице Норвегии в Осло проголосовала сборная России по биатлону, в Азербайджане - сборная РФ по академической гребле, в Лиссабоне - по легкой атлетике.

В посольстве РФ в Берне проголосовал хоккеист, олимпийский чемпион Вячеслав Быков, а чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин - в посольстве РФ в Берлине.

Филипп Киркоров проголосовал на избирательном участке в Посольстве России в Литве!#ВаженКаждыйГолос pic.twitter.com/QdEZ99RIqx — RusEmb_LT (@RusEmb_LT) 18 марта 2018 г.

В социальных сетях МИД РФ размещены также фотографии голосования соотечественников, проживающих за рубежом. Как видно на снимках, на участках многолюдно, выборы президента привлекли большое количество россиян, желающих принять участие в избрании президента России.

Снимки сопровождаются хэштегом #ВаженКаждыйГолос. Акция под таким названием была запущена российскими соотечественниками, проживающими за рубежом, еще во время досрочного голосования. В ее рамках в социальных сетях МИД РФ и российских загранучреждений размещено уже множество снимков из стран со всего мира, порой таких экзотических как Эфиопия и Республика Конго.