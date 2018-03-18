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Российские спортсмены и артисты активно голосуют за рубежом на выборах президента

Политика
18 марта, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

В частности, певец Филипп Киркоров отдал голос в посольстве РФ в Литве

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Известные артисты и спортсмены активно голосуют на выборах президента РФ за рубежом. Соответствующая информация и фотографии с избирательных участков размещены в социальных сетях МИД РФ.

Так, на избирательном участке в Вене проголосовал художественный руководитель Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского Владимир Федосеев. Певец Филипп Киркоров отдал голос на выборах президента в посольстве РФ в Литве. В российском посольстве в столице Норвегии в Осло проголосовала сборная России по биатлону, в Азербайджане - сборная РФ по академической гребле, в Лиссабоне - по легкой атлетике.

В посольстве РФ в Берне проголосовал хоккеист, олимпийский чемпион Вячеслав Быков, а чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин - в посольстве РФ в Берлине.

В социальных сетях МИД РФ размещены также фотографии голосования соотечественников, проживающих за рубежом. Как видно на снимках, на участках многолюдно, выборы президента привлекли большое количество россиян, желающих принять участие в избрании президента России.

Снимки сопровождаются хэштегом #ВаженКаждыйГолос. Акция под таким названием была запущена российскими соотечественниками, проживающими за рубежом, еще во время досрочного голосования. В ее рамках в социальных сетях МИД РФ и российских загранучреждений размещено уже множество снимков из стран со всего мира, порой таких экзотических как Эфиопия и Республика Конго.

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Быков, Вячеслав Аркадьевич Киркоров, Филипп Бедросович Федосеев, Владимир Иванович Карякин, Сергей Александрович
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