Явка на выборах в некоторых регионах РФ почти в два раза превышает показатели 2012 года

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Избиратели на выборах президента РФ показывают высокую явку, в некоторых регионах явка почти в два раза превышает показатели президентских выборов 2012 года. О том, как проходит голосование в стране, - в материале ТАСС.

Активность избирателей в СЗФО и на Урале

Высокие показатели по явке показывают регионы Северо-Западного федерального округа (СЗФО), в частности Ленинградская область. "Только по состоянию на 10:00 мск по некоторым участкам мы превышаем обычный график выборной кампании в 2-2,5 раза. Это действительно вызывает уважение к нашим жителям, к жителям Ленинградской области", - сказал журналистам губернатор области Александр Дрозденко.

В Санкт-Петербурге к полудню проголосовали 16,24%, сообщили в городской избирательной комиссии, в Ленинградской области явка к этому времени составила 22%. Самые высокие показатели по явке в СЗФО на территориях, где находятся базы Северного флота.

Активней, чем в 2012 году, голосуют и на Урале. Голосование проходит без серьезных нарушений. Явка в Свердловской области на 13:00 мск составляет 46,68%, на прошлых выборах президента в 2012 году явка на это время составляла 39,94%.

По словам секретаря участковой избирательной комиссии №149, расположенной в международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, Светланы Семеновой, на данных выборах "голосует на 30 - 40% больше людей, чем во время предыдущих кампаний разного уровня". По ее словам, проголосовать на этом участке выразили желание избиратели из Санкт-Петербурга, Оренбургской и Тюменской областей, Башкирии и других регионов РФ. Выше показателей 2012 года явка и в Тюменской области, где на 13:00 мск проголосовали 61,27%, что на 1,2% больше, чем шесть лет назад.

В поселке Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в день выборов разыгрался буран и стоят почти 30-градусные морозы, сообщила журналистам по видеосвязи наблюдатель от Общественной палаты округа Марина Лопатина.

"Тем не менее люди на голосование идут, с утра людей было больше. Сейчас люди приезжают с отдаленных объектов. Голосование идет в нормальном режиме, замечаний нет, все организовано на высшем уровне", - отметила она. По данным избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), к 13:00 мск явка избирателей в регионе составила 69,93%.

В костюме супергероя

Один из жителей Ярославской области в день выборов пришел на избирательный участок в школе №2 в Заволжском районе в костюме Супермена. По его словам, таким образом он хотел призвать молодежь принять участие в голосовании. Множество людей сделало селфи с ним, мужчина стал известен в социальных сетях.

На участках организована торговля пирожками, пирожными, горячими блюдами, которые можно купить по сниженным ценам. В день выборов в регионе для избирателей испекли порядка 15 тыс. пирожков. Пирожки по 4 рубля раскупили молниеносно, люди ожидают поступления дополнительной партии.

Как голосуют на юге страны

Более трети избирателей Севастополя и Крыма проголосовали к полудню на первых после воссоединения Крыма с Россией выборах президента РФ. По словам председателя Севастопольской городской избирательной комиссии Александра Петухова, по состоянию на 12:00 мск явка составила 35,1%. Как сообщили в избиркоме Крыма, здесь на участки, по данным на 12:00, пришли 33,81%.

В Крыму работает более 40 международных наблюдателей. Они планируют посетить избирательные участки в различных уголках полуострова. Так, 24 иностранных наблюдателя (из Франции, Италии, Австрии, Германии, Финляндии, Сербии, Афганистана, Малайзии, США) побывали в Ялте, где убедились в прозрачности хода выборов, рассказали в пресс-службе городского совета курорта.

В Калмыкии на выборах президента РФ впервые проголосовал уроженец Бенина (государство в Западной Африке), магистрант экономического факультета Калмыцкого госуниверситета Ансельм Хундайи. По словам юноши, в Россию он приехал в 2011 году, в 2016-м принял российское гражданство.

"Для меня лично это большая ответственность, как и для любого гражданина России, потому что народ выбирает свою судьбу. У меня уже есть дочь, ей четыре года, поэтому для меня очень важно выбрать президента, который смог бы обеспечить ей хорошее будущее", - сказал Хундайи корреспонденту ТАСС.

Жители южных регионов России, как и многих других регионов страны, в день выборов участвуют в рейтинговом голосовании по выбору проектов благоустройства. Специализированные участки для этого для удобства жителей организовали рядом с избирательными участками, где проходит голосование на выборах президента РФ.

Волонтер из Гамбии

В Ижевске избиратели на участке выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться с волонтером из Гамбии Ибрагимом Мбенгой. 34-летний Мбенга работает волонтером в школе №19 в Ижевске, где расположено несколько избирательных участков. Он предлагает всем, кто пришел проголосовать, сделать фотографию на фоне специальной конструкции с названием конкурса "Зафоткай", чтобы потом выложить снимок в интернет и поучаствовать в розыгрыше ценных призов.

"Да, много фотографируются со мной", - сказал он корреспонденту ТАСС. По его словам, с начала дня он сфотографировался не менее 30 раз с разными людьми.

Семейные традиции в день выборов

В регионах Поволжья многие избиратели приходят на избирательные участки семьями. Так, например, глава Чувашии Михаил Игнатьев проголосовал на избирательном участке во Дворце культуры им. П. Хузангая в Чебоксарах с супругой и сыном. Игнатьев также принял участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2018 году в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

Глава Удмуртии Александр Бречалов впервые пришел на избирательный участок вместе с детьми, которым в январе исполнилось по 18 лет. По его словам, перед голосованием его близнецы очень волновались. "Не первый год они свое мнение формируют и относительно общественно-политической конструкции. Оно разное, но я рад, что к данному моменту, в общем-то, наши позиции едины", - сказал он.

Голосование в Кабардино-Балкарии

Более 160 представителей рода Шомаховых, который является одним из самых многочисленных в Терском районе Кабардино-Балкарии, организованно проголосовали в селении Тамбовском, передает корреспондент ТАСС. Старейшина рода Руслан Шомахов пришел на избирательный участок в национальной одежде - черкесске. Только в селении Тамбовском насчитывается 65 дворов рода, право избирательного голоса имеют 160 человек, из них семь молодых людей проголосовали впервые. Члены рода собрались у старейшины рода и вместе пошли голосовать.

"Мы голосуем за наше будущее, за нашу великую страну и, дай Всевышний, чтобы этот день стал для нас мирным, чтобы мы после этих выборов с новым президентом жили в достатке и в здоровье", - сказал старейшина рода.

Также организованно на выборах в Терском районе проголосовали представители родов Тлеужевых, Алкашевых, Гонибовых. Три рода проголосовали вместе, общее количество составило 80 человек.

В Сибири закрылись первые участки

В Восточной Сибири завершилось голосование. В 15:00 мск закрылись участки в Республике Бурятия и Иркутской области. В Бурятии за два часа до закрытия участков явка избирателей составила 67,44% - это выше, чем на прошлых выборах президента в 2012 году, когда на участки на тот же момент проголосовали 58,21% избирателей. В соседней Иркутской области на то же время проголосовали 50,19% избирателей против 48,89% в 2012 году, а в Забайкальском крае избирательные участки закрылись часом ранее.