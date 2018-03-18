В КПРФ заявили о появлении псевдонаблюдателей с поддельными заявлениями в четырех регионах

ТАСС, 18 марта. Представители партии КПРФ в четырех регионах России - в Нижегородской, Ростовской, Новгородской и Белгородской областях - заявили о том, что на избирательные участки попали псевдонаблюдатели с заявлениями, на которых были подделаны подписи доверенного лица кандидата в президенты РФ Павла Грудинина. Об этом сообщил ТАСС доверенное лицо кандидата Александр Михальчук.

''Несколько регионов, в которых появились якобы наблюдатели, отправленные мной. Я этих наблюдателей не отправлял ни в Нижнем Новгороде, ни в Ростове-на-Дону, соответствующие заявления я отправил в региональные избирательные комиссии и сейчас буду еще подтверждать их телеграммами, помимо заявлений письменных, и в ЦИК РФ <…> Я не видел этих документов, чтобы говорить о том, что и как произошло <…> Наши товарищи, которые там [на местах] они просто начали бить тревогу, потому что появились якобы от Грудинина непонятные наблюдатели и документы подписанные мной'', - сказал собеседник агентства.

По его словам, уже удалось решить ситуацию в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, там наблюдателей с поддельными заявлениями удалили с участков. Сейчас Михальчук направляет заявления в избиркомы Белгорода и Великого Новгорода.

Руководитель фракции КПРФ в парламенте Нижегородской области Владислав Егоров отметил, что в целом ряде участков наблюдатели от КПРФ обнаружили, что их места заняты, на основании чего их отказывались регистрировать. ''Сейчас есть все основания заявлять, что организаторами этой провокации является Штаб Навального в Нижегородской области. Это недопустимо - ни с точки зрения правовой, ни с точки зрения нравственной. Речь идет о десятках таких нарушениях - в Нижнем Новгороде, Павловском, Кстовском, Арзамасском районах'', - приводят слова Егорова в пресс-службе ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской области.

Как сообщила журналистам член избирательной комиссии региона Екатерина Николайчук, пока в региональный избирком поступило восемь жалоб. ''Первая из поданных жалоб была от доверенного лица Грудинина о том, что на избирательных участках появились наблюдатели, которым не выдавали направление доверенные лица. Избирательная комиссия Нижегородской области было направлено представление в адрес ГУ МВД с целью провести проверку изложенных в обращении фактов. И в случае, если подтвердится принять меры реагирования необходимые и установленные законодательством'', - сказала Николайчук.