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Фонд ВЦИОМ оценивает явку на выборах на 15:00 мск в 46,9%

Политика
18 марта, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

По словам директора фонда Константина Абрамова, она несколько выше, чем на предыдущих выборах

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Фонд ВЦИОМ оценивает уровень явки на президентских выборах в РФ по состоянию на 15:00 мск в 46,9%, заявил генеральный директор фонда Константин Абрамов на площадке онлайн-марафона "Ночь выборов - 2018".

"Уже сейчас мы можем сказать, что явка избирателей несколько выше, чем на предыдущих выборах. На 15:00 мск мы фиксируем явку порядка 46,9%", - сказал он. По словам Абрамова, женщины голосуют более активно.

Абрамов отметил, что в рамках экзитполов на выходе с участков работают более 2 тыс. интервьюеров ВЦИОМ, которые уже опросили 138 тыс. человек по всей стране. Данные по итогам опроса могут быть оглашены только после закрытия всех избирательных участков.

В свою очередь, по данным "Национального общественного мониторинга" (НОМ), явка избирателей уже перевалила за 50%. "По данным наших наблюдателей, мы преодолели 50% барьер на этом голосовании. Уже более 50% избирателей проголосовало", - сказал федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев, подчеркнув, что этот показатель выше уровня явки на то же время на выборах 2012 года.

По данным ЦИК, на 12:00 мск уровень явки составлял 34,72%.

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