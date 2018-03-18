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На выборах президента России проголосовали более половины избирателей

Политика
18 марта, 17:19 дата обновления: 18 марта, 17:24 UTC+3

Явка на 17:08 мск составила 51,9%

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© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах президента России по данным на текущий момент составила 51,9%. Соответствующую информацию обнародовал ЦИК РФ на экране в своем информационном центре.

Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев уточнил, что явка соответствует текущему времени - 17:08 мск. Она будет обновляться в информцентре каждые три минуты.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пояснила, что это новшество этих выборов, ранее явка объявлялась по состоянию на определенное время. "Она будет меняться каждую минуту, вы постоянно будете видеть на экранах эту явку", - сказала она.

Явка на 12:00 мск составляла 34,72%, сообщали в ЦИК.

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Темы
Выборы президента РФ - 2018
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Памфилова, Элла Александровна
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