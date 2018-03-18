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Эксперт: оперативная реакция на нарушения в ходе голосования повышает доверие к выборам

Политика
18 марта, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод подчеркнул, что тенденция оперативного реагирования наметилась в ходе сентябрьского единого дня голосования в 2017 году

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Тенденция оперативного реагирования ЦИК и правоохранительных органов на нарушения в ходе голосования наметилась во время предыдущей избирательной кампании в сентябре 2017 года; такая практика повышает доверие граждан к избирательной системе. Об этом ТАСС заявил директор Московского бюро по правам человека, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Ранее Мособлизбирком подтвердил факт вброса бюллетеней на участке в подмосковных Люберцах по результатам изучения записи с видеокамер. Урна, в которую производился вброс, опечатана, все бюллетени в ней будут признаны недействительными. Два члена избирательной комиссии отстранены от работы, им грозит уголовная ответственность, отметила председатель подмосковного избиркома Ирина Коновалова.

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"Тенденция оперативного реагирования наметилась в прошлом году, в ходе сентябрьского единого дня голосования. Очень оперативно начинались проверки и по линии избирательной системы, и по линии правоохранительных органов. Эта тенденция на строгое соблюдение закона продемонстрирована в ходе сегодняшнего дня голосования", - сказал Брод, комментируя ситуацию со вбросом бюллетеней на избирательном участке в Люберцах.

Он отметил, что сразу же последовала реакция и со стороны председателя подмосковного избиркома Ирины Коноваловой, и со стороны ЦИК, в результате было установлено, что в 9 часов был произведен вброс бюллетеней.

"Так и должны реагировать вышестоящие избирательные комиссии и правоохранительные органы, чтобы не терялась острота за давностью времени. Если подобные расследования затягиваются, у людей просто теряется доверие к избирательной системе. Когда они видят, что идет мгновенное реагирование, принимаются меры, проводятся проверки, люди видят, как работает закон, то доверие к выборам и к закону повышается", - считает политолог.

Он также добавил, что к разбору ситуации в Артеме Приморского края, где подтвердилась информация о вбросе, подключились правоохранительные органы. Кроме того, проводится проверка по нарушению в городе Петушки Владимирской области, где отстранен председатель УИК.

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