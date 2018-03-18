ЦИК опроверг информацию о вбросах на участках в Кемеровской и Челябинской областях

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Центризбирком России опроверг информацию, распространяемую в соцсетях, о вбросах в Кемеровской и Челябинской областях.

Представитель аппарата ЦИК Алексей Нестеров отметил, что "в соцсетях одного известного политика сторонники разместили информацию о том, что был вброс на одном из избирательных участков в Кемеровской области". Он продемонстрировал журналистам, находящимся в информцентре ЦИК, видеозапись с этого участка.

"Мы видим, что избиратель опускает один бюллетень и голосует. Какой вброс имел место быть - совершенно непонятно", - прокомментировал запись Нестеров.

Также была показана вызвавшая возмущение наблюдателей видеозапись с участка в Челябинской области. На ней видно, что избиратель пытается опустить бюллетень в урну, но тот застревает. "В сердцах даже махнул рукой, но проголосовал", - отметил представитель ЦИК.

После этого другой избиратель подходит к ящику для голосования, опускает свой бюллетень, который проталкивает внутрь застрявший. "Так как там два бюллетеня упало, тут же было рассказано, что это был вброс. Как вы видите, никаких фактов не было, были лишь чьи-то фантазии", - резюмировал Нестеров.