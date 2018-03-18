Региональные мониторинговые группы СПЧ не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Региональные мониторинговые группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не зафиксировали серьезных нарушений на выборах президента РФ. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Совета.

"В общем, члены МРГ (Мониторинговой рабочей группы) отмечают высокую явку избирателей, небольшое число наблюдателей и очереди из прикрепившихся по месту пребывания. На некоторых участках правозащитники сталкивались с организационными вопросами и отмечали, что параллельно с выборами проводились опросы, касающиеся благоустройства или образования на местах", - говорится в сообщении.

В составе мониторинговых групп СПЧ - региональные общественники, члены общественных палат, аппарата уполномоченного по правам человека и ряда общественных организаций, таких как "Голос", "Россия выбирает", "Гражданин наблюдатель", "Сонар". В Москве работают три группы правозащитников, одну из них возглавляет председатель СПЧ Михаил Федотов.

Правозащитники не выявили нарушений на выборах в Москве и Московской области, по их оценке, все участки оборудованы по требованиям ЦИК. "Обстановка в день голосования торжественная, доброжелательная, население голосует активно. Нарушений не выявлено", - приводит сайт слова члена СПЧ Раисы Лукутцовой.

В Новосибирской области правозащитники выявили незначительные нарушения: неправильно сфокусированные камеры, не зафиксированные на видеотрансляции кабинки, урны. В Нижегородской области СПЧ зафиксировал нарушение в городской больнице - голосование по месту работы для врачей и больных с выносом урны, что запрещено законом. Голосование за пределами участка признали недействительным.

В Хабаровском крае, Челябинской области, Республике Адыгея, Республике Карачаево-Черкесия, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калининградской и Тверской областях нарушений не выявили, однако у членов мониторинговых групп возникали вопросы организационного характера, большинство из которых оперативно решили.