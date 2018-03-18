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ЦИК фиксирует небольшое количество жалоб на нарушения в ходе выборов

Политика
18 марта, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, на все "существенные" жалобы ЦИК отреагировал

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Сообщений о нарушениях в ходе дня голосования на выборах президента поступает немного. Об этом сообщила журналистам председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Вообще сообщений не так много, вы сами видите, что в основном, если размести этот мусор, то все существенные - мы на них отреагировали", - сказала она.

За президентский пост в РФ борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

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Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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