ЦИК фиксирует небольшое количество жалоб на нарушения в ходе выборов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Сообщений о нарушениях в ходе дня голосования на выборах президента поступает немного. Об этом сообщила журналистам председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Вообще сообщений не так много, вы сами видите, что в основном, если размести этот мусор, то все существенные - мы на них отреагировали", - сказала она.

За президентский пост в РФ борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").