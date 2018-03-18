ЦИК: из-за несогласованных действий доверенных лиц ряд наблюдателей не пускали на участки

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Некоторые доверенные лица ряда кандидатов выдавали направления наблюдателям на одни и те же избирательные участки, поэтому их не пускали в помещения для голосования. При этом ЦИК не получил пока ни одного сообщения от кандидатов о недопуске наблюдателей на участки, сообщили в Центризбиркоме.

"Целый ряд кандидатов, а точнее их доверенные лица, которые в соответствии с законом могут направлять наблюдателей, не согласовав действия между собой, на одни и те же участки направляли наблюдателей. Получалось, что на участок одновременно приходили представители одного и того же кандидата, что по закону недопустимо", - сообщил журналистам член ЦИК Евгений Шевченко.

Он пояснил, что в таком случае наблюдателей просили самим решить, кто будет работать на участке. Если они не могли договориться между собой, то в избирком пускали первого пришедшего.

Кроме того, Шевченко напомнил, что накануне выборов ЦИК по заявлению ряда кандидатов "аннулировал регистрацию большого количества доверенных лиц". "Как выяснилось, эти доверенные лица, регистрация которых была аннулирована, направляли на участки своих наблюдателей, что юридически сделать невозможно", - отметил он.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова утром обратилась к кандидатам и выдвинувшим их партиям с просьбой предоставить в Центризбирком информацию о недопуске наблюдателей на участки. "До сих пор ни от одного кандидата, ни от одной партии ни одной внятной жалобы, ни одного случая нам не поступило", - сообщила она.