Более 1,2 млн человек воспользовались сайтом видеотрансляции на выборах

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Более 1,2 млн человек по состоянию на 17:30 мск воспользовались открытым порталом, где можно наблюдать за действиями на избирательных участках в день выборов президента РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Ростелекома".

"Ростелеком" сообщает, что по состоянию на 17:30 мск, открытым порталом трансляции видеонаблюдения за выборами президента РФ воспользовались 1 212 000 человек", - рассказали в пресс-службе госоператора.

В России 18 марта проходят выборы президента. На этот пост претендуют восемь кандидатов: действующий президент, самовыдвиженец Владимир Путин, и кандидаты от партий - Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").