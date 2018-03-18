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В полицию поступило 642 сообщения о нарушениях избирательного законодательства

Политика
18 марта, 18:28 дата обновления: 18 марта, 19:25 UTC+3

Наблюдатели с избирательных участков не удалялись

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. В МВД поступило 642 сообщения о нарушениях избирательного законодательства, заявил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой.

"На сегодняшний день в МВД поступило 642 сообщения различной направленности: четыре - с жалобами на наблюдателей, 11 - на членов УИК", - сказал Горовой в ЦИК РФ в воскресенье.

"Половина из 11 жалоб на действия членов УИК была связана с недопуском тех или иных наблюдателей в помещения для голосования с учетом, что там уже находились представители от конкретных кандидатов и политических партий, и нарушался закон", - добавил он.

По его словам, наблюдатели с избирательных участков не удалялись.

Более половины правонарушителей, которые находятся под административным арестом, проголосовали на выборах.

"В изоляторах временного содержания и в подразделениях, в которых содержатся административно арестованные, предоставлялась возможность голосования. Ей воспользовались 2400 человек", - сказал он.

Всего под административным арестом находятся 4500 человек.

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