Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦИК остановит счетчик явки на выборах президента в 19:00 мск

Политика
18 марта, 18:29 дата обновления: 18 марта, 18:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что следующая явка будет только протокольная

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Центризбирком России остановит счетчик явки избирателей на выборах президента в 19:00 мск, это будут данные, актуальные на 18:00 мск. Об этом сообщила журналистам председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Смотрите также

Выборы президента Российской Федерации. Онлайн

"Счетчик наш будет показывать до 19:00 мск", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

"На 19 часов мы покажем то, что сняли на 18:00 мск по всей России. Следующая явка будет только протокольная", - добавил член ЦИК Валерий Крюков.

В настоящее время ЦИК демонстрирует в информцентре явку на текущий момент, она составляет (по состоянию на 18:33 мск) 57,74%.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев пояснил, что данные по явке из участковых комиссий, которых в России порядка 97 тысяч, приходят в ЦИК в течение двух часов. Поэтому раньше явка объявлялась с двухчасовым шагом - например, в 12:00 мск по состоянию на 10:00 мск.

"Сейчас мы включили этот счетчик онлайн. Комиссии в 18 часов снова посчитают, сколько у них пришло избирателей, сейчас они вводят эти данные. Эти данные будут вводиться еще часа полтора или час, трудно сказать", - сказал зампред ЦИК.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
2
Косачев: провокации на выборах президента РФ в США обернутся против Вашингтона
3
ЦИК: результаты голосования на участке в Люберцах могут аннулировать из-за вброса
4
ЦИК: явка на выборах президента РФ составляет 59,5% к 19:00 мск
5
МВД: с начала избирательной кампании в РФ возбуждено 13 уголовных дел
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
Выборы президента РФ завершились на Дальнем Востоке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
В России завершаются выборы президента. Еще не поздно проголосовать!