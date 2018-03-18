ЦИК остановит счетчик явки на выборах президента в 19:00 мск

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Центризбирком России остановит счетчик явки избирателей на выборах президента в 19:00 мск, это будут данные, актуальные на 18:00 мск. Об этом сообщила журналистам председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Счетчик наш будет показывать до 19:00 мск", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

"На 19 часов мы покажем то, что сняли на 18:00 мск по всей России. Следующая явка будет только протокольная", - добавил член ЦИК Валерий Крюков.

В настоящее время ЦИК демонстрирует в информцентре явку на текущий момент, она составляет (по состоянию на 18:33 мск) 57,74%.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев пояснил, что данные по явке из участковых комиссий, которых в России порядка 97 тысяч, приходят в ЦИК в течение двух часов. Поэтому раньше явка объявлялась с двухчасовым шагом - например, в 12:00 мск по состоянию на 10:00 мск.

"Сейчас мы включили этот счетчик онлайн. Комиссии в 18 часов снова посчитают, сколько у них пришло избирателей, сейчас они вводят эти данные. Эти данные будут вводиться еще часа полтора или час, трудно сказать", - сказал зампред ЦИК.