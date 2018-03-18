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Абсолютное большинство протоколов УИК введут в ГАС "Выборы" до 03:00 мск 19 марта

Политика
18 марта, 18:32 дата обновления: 18 марта, 18:47 UTC+3

Благодаря современным технологиям представители ЦИК предполагают, что к 2 часам ночи будут иметь максимально большое количество протоколов

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Абсолютное большинство протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) введуь в ГАС "Выборы" с 02:00 до 03:00 мск понедельника. Об этом сообщил журналистам зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

"Мы предполагаем, что абсолютное большинство протоколов участковых избирательных комиссий будет введено между 2 и 3 часами ночи. Обычно это бывает к утру, но учитывая технологии, которые мы применяем, цифровые каналы связи, QR-коды, КОИБы, мы ожидаем, что уже к 2 часам ночи мы будем иметь максимально большое количество", - сказал он.

Булаев уточнил, что к этому времени еще не будут введены данные протоколов ряда зарубежных участковых комиссий. "Но 99% с какой-то долей мы будем иметь к двум часам", - подчеркнул он.

Как только последний протокол УИК будет введен в ГАС "Выборы", станет понятна итоговая явка на выборы и предварительные результаты голосования.

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