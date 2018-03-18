МВД: на ГАС "Выборы" были совершены хакерские атаки

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Хакерские атаки были совершены на государственную автоматизированную систему "Выборы". Об этом ТАСС сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой.

"Я могу только подтвердить факт имевших место этих хакерских атак, но предварительная работа правоохранительных структур, Роскомнадзора и Центральной избирательной комиссии с учетом многолетнего опыта работы позволила не допустить обрушения системы [ГАС "Выборы"], - сказал он, не уточнив, будут ли возбуждены уголовные дела по данным фактам.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что сайт ЦИК РФ в день выборов президента подвергся DDoS-атаке с IP-адресов из 15 стран. В свою очередь секретарь Центризбиркома России Майя Гришина сказала, что ЦИК зафиксировал хакерскую атаку не только на свой сайт, но и на информационно-справочный центр.

Позднее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заверил, что вся избирательная система РФ работает без сбоев, несмотря на проводимую хакерскую атаку.