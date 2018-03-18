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Косачев: провокации на выборах президента РФ в США обернутся против Вашингтона

Политика
18 марта, 19:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что "здание, где должно было быть проведено голосование, облили гадостью"

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Провокации на выборах президента РФ в США и демонизация образа России в целом в конечном итоге могут обернуться против Вашингтона. Такое мнение высказал в воскресенье журналистам председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал журналистам о провокациях при проведении досрочного голосования на выборах президента РФ в Соединенных Штатах Америки. В частности, отметил он, "здание, где должно было быть проведено голосование, облили гадостью", а также "были и факты, когда в адрес людей, которые дали добро на использование своих помещений для голосования, раздавались угрозы, им создавали проблемы, и они были вынуждены отказаться от этого". При этом в целом, по словам Антонова, голосование, организованное в 19 городах США, проходит нормально, демократично, в соответствии с российскими законами.

По мнению сенатора, подобные события "никак не сочетаются с образом "острова свободы", коим представляют себя США". "И в конечном итоге я уверен, что раз от раза эта тенденция будет оборачиваться против самих США, потому что вот так вот беззастенчиво вести демонизацию России, не предъявляя никаких доказательств, приведет к извращенному образу мышления тех, кто эту дезинформацию воспринимает", - сказал он.

Косачев выразил уверенность в том, что либо "эти провокации исходят собственно от американцев, зомбированных антироссийкой пропагандой последних лет", либо "от натурализовавшихся в США представителей РФ, зомбированных американским образом мышления и воспринимающих все, что происходит в России, в качестве угрозы США и так называемому мировому либеральному порядку".

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