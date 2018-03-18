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ЦИК: явка на выборах президента РФ составляет 59,5% к 19:00 мск

Политика
18 марта, 19:03 дата обновления: 18 марта, 19:09 UTC+3

Такие данные были выведены на экране в информцентре ЦИК

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах президента РФ составляет 59,5%. К 19:00 мск на экране в информцентре ЦИК были выведены такие данные.

В 18:00 мск были обнародованы данные, согласно которым явка составляла 52,97%.

За президентский пост в РФ борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Сурайкин, Максим Александрович Явлинский, Григорий Алексеевич Жириновский, Владимир Вольфович
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