ЦИК: явка на выборах президента РФ составляет 59,5% к 19:00 мск

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах президента РФ составляет 59,5%. К 19:00 мск на экране в информцентре ЦИК были выведены такие данные.

В 18:00 мск были обнародованы данные, согласно которым явка составляла 52,97%.

За президентский пост в РФ борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").