ЦИК: в России могут ликвидировать 23 партии за неучастие в выборах

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Член ЦИК РФ Евгений Шевченко сообщил, что в России могут быть ликвидированы 23 партии, которые не соответствуют требованию о необходимости участвовать в выборах разного уровня.

"Если партия в течение 7 лет не набирает определенного количества квалификационных признаков, определенного [уровня] участия в тех или иных выборах - органов местного управления, законодательных и представительных органов субъектов Федерации, высших должностных лиц субъектов, депутатов Госдумы, президента РФ, - то она подлежит ликвидации", - подчеркнул Шевченко.

"Мы проанализировали внимательно эти 43 партии (которые существовали до 2012 года и которые были зарегистрированы в этом году - прим. ТАСС) и можем сказать, что на сегодняшний день в зоне турбулентности, в зоне потенциальной ликвидации находятся 23 политические партии", - констатировал он.

Шевченко также уточнил, что на сегодняшний день 64 партии имеют право участвовать в любых выборах.