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ЦИК: избирком Якутии не имел права публиковать результаты голосования на выборах

Политика
18 марта, 19:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

По закону их можно обнародовать, когда избирательные участки закрыты на всей территории страны

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Якутии не имела права публиковать на своем сайте данные об итогах голосования на выборах президента до закрытия участков по всей России. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

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В информационном центре ЦИК один из журналистов сообщил, что на сайте избиркома Якутии были опубликованы сведения о результатах голосования в республике.

"Я думаю, наши коллеги, если это сайт [избиркома Республики] Саха (Якутия), поторопились. Они исправят свою ситуацию <…> Якутия публиковать их все-таки не имела права", - сказал Булаев.

По закону результаты голосования можно обнародовать, когда избирательные участки закрыты на всей территории страны. Это произойдет в 21:00 мск, когда голосование завершится в Калининграде.

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