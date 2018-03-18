Подведение итогов президентских выборов в РФ. Онлайн

23:07:47 18.03.2018

Владимир Путин поблагодарил сторонников за поддержку на выборах. Со словами благодарности он выступил со сцены митинга-концерта "Россия. Севастополь. Крым", который проходит на Манежной площади в Москве.

"Спасибо вам большое за поддержку, - сказал он. - Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался в Москве, и к нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны: спасибо вам большое за результат".

22:58:56 18.03.2018

Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 74,66% после обработки 45,03% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ. Кандидат от КПРФ занимает второе место с 3,68% голосов, на третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,42% голосов.

22:52:22 18.03.2018

Выборы президента РФ продемонстрировали очень серьезное объединение народа и доверие осуществляемому главой государства курсу. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель секретаря генсовета "Единой России", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

"В тех непростых обстоятельствах, которые сейчас специально формируются вокруг нашей страны, результат и по явке, и по уровню поддержки нашего национального лидера является свидетельством очень серьезного объединения воли народа и подтверждения доверия осуществляемому главой государства курсу", - подчеркнул Железняк.

По его словам, уже имеющиеся на данный момент результаты голосования можно рассматривать и как поддержку инициатив, направленных на развитие современной технологической инфраструктуры, образования, изменений в социальной сфере, совершенствования региональной инфраструктуры, задействования потенциала Дальнего Востока и Сибири.

22:50:11 18.03.2018

Владимир Путин, по предварительным данным, лидирует на выборах президента на территории двух Байкальских регионов - Иркутской области, где обработано 90,14% протоколов, и Бурятии, где подсчитали 90,6% протоколов. По данным региональных избиркомов, за него проголосовали 73,19% и 73,59% избирателей соответственно.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин получил 15,89% голосов в Иркутской области и 14,87% - в Бурятии. Тройку лидеров замыкает Владимир Жириновский, за которого в обоих регионах проголосовали по 6,4% избирателей.

Ксения Собчак получила 1,17% голосов в Иркутской области и 1,68% - в Бурятии, опередив Григория Явлинского, который набрал 0,71% в Иркутской области и 0,81% - в Бурятии. Максим Сурайкин и Борис Титов набрали равное количество голосов среди избирателей в Иркутской области - по 0,5%. В Бурятии Сурайкин получил 0,55%, Титов - 0,41%.

22:47:32 18.03.2018

Владимир Путин, набравший 72,3% голосов, лидирует на выборах президента РФ в Магаданской области после обработки 100% протоколов. Об этом ТАСС сообщил председатель региональной избирательной комиссии Николай Жуков. Второе место у Павла Грудинина - 14,05%. У Владимира Жириновского - 8,17%, у Ксении Собчак - 1,36%. Остальные кандидаты не дошли до планки в 1%. Явка составила 71,91%.

22:43:50 18.03.2018

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил мнение, что для КПРФ выборы президента РФ, в которых от его партии участвовал бизнесмен Павел Грудинин, прошли успешно. "Надеемся, что после столь успешных для нас выборов следующий офис у нас будет в пять раз больше", - сказал он на брифинге в штабе КПРФ.

22:39:12 18.03.2018

Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 74,22% после обработки 40,01% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ. Павел Грудинин занимает второе место с 14,03% голосов, на третьем месте - Владимир Жириновский с 6,51% голосов.

22:35:37 18.03.2018

Выборы президента России прошли на трех избирательных участках в Сербии при рекордной явке избирателей, сообщил посол РФ в Сербии Александр Чепурин. "В Сербии проживает около 1900 граждан РФ, обладающих правом голоса, проголосовало свыше 1300 человек. Это стало определенным сюрпризом, поскольку в предыдущие годы голосовало около 600 человек", - заявил посол.

Избирательный участок в посольстве РФ в Белграде закрылся в 20:00 по местному времени (22:00 мск).

22:31:32 18.03.2018

Мониторинговая группа по наблюдению за выборами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека не зафиксировала серьезных нарушений в день голосования, сообщил ТАСС председатель СПЧ Михаил Федотов. Он напомнил, что мониторинговая группа СПЧ наблюдала за выборами в 13 регионах, расположенных во всех федеральных округах.

22:29:56 18.03.2018

Явка на выборы в 2018 году скорее всего превысит показатель 2012 года в 65%. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире Первого канала, отметив что такой результат доказывает зрелость и ответственность россиян.

22:27:33 18.03.2018 22:24:25 18.03.2018

По предварительным данным избирательной комиссии Сахалинской области по результатам обработки 100% протоколов, Владимир Путин набрал в регионе 66,94% голосов избирателей. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя облизбиркома Павел Сиваконов. На втором месте - Павел Грудинин, у него 17,97% голосов. Более 8% набрал Владимир Жириновский. Ксения Собчак набрала 1,69% голосов. Остальные кандидаты не перешагнули порог в 1%.

Явка на выборах президента в Сахалинской области составила 61,22%.

22:22:46 18.03.2018

Явка избирателей на выборах президента РФ в регионах Приволжского федерального округа на 18:00 составила 57-70%, сообщают в региональных избиркомах.

22:19:02 18.03.2018

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин после обработки 35,01% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий занимает второе место с 14,45% голосов, на третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,61% голосов. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ.

22:18:21 18.03.2018

Владимир Путин, по предварительным данным, набирает более 93% голосов на выборах президента РФ в Чечне, заявил на митинге в Грозном глава республики Рамзан Кадыров. "Я благодарю вас за то, что все вышли на выборы и показали единство нашего народа. По предварительным данным, более 93% жителей Чечни проголосовали за действующего президента", - сказал он.

22:16:02 18.03.2018

Действующий президент России лидирует на выборах главы государства, набирая 73,71% после обработки 35,01% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ.

22:13:37 18.03.2018

По предварительным данным избирательной комиссии Чукотского автономного округа по результатам обработки 100% протоколов, Владимир Путин набрал в регионе 82,31% голосов избирателей. На втором месте - Владимир Жириновский, у которого 7,31% голосов. Третье место у Павла Грудинина с 5,86% голосов. Ксения Собчак набрала 1,30% и заняла четвертое место. Остальные кандидаты не набрали более 1% голосов.

22:11:56 18.03.2018

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает Центризбиркому России разработать единый стандарт кабин для голосования, чтобы не нарушалась тайна волеизъявления. "В ряде случаев кабинки были открытыми, тем более в Москве, где такие возможности широкие. И некоторых граждан это смущало", - сказала она в информационном центре ЦИК.

Москалькова подчеркнула, что "было бы лучше, если бы они были оформлены соответствующим образом".

22:10:25 18.03.2018

По предварительным данным избирательной комиссии Камчасткого края после обработки обработки 100% протоколов, Владимир Путин на выборах президента РФ набрал в регионе 69,44% голосов избирателей. На втором месте - представитель КПРФ Павел Грудинин, у него 16,95% голосов. Третьим идет лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 8,48%, за ним Ксения Собчак у которой 1,37% голосов. Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов.

22:09:30 18.03.2018

ЦИК использовал "дедовские методы", чтобы подстраховаться на случай отключения электроэнергии и возникновения стихийных бедствий, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, в частности, для обеспечения бесперебойного подсчета голосов и работы КОИБов были подготовлены генераторы.

22:07:14 18.03.2018

Посольство России на Украине выразило надежду, что блокирование волеизъявления граждан РФ в стране получит "должную оценку", однако заявило, что в голосовании все же смогли принять несколько сотен человек. Соответствующее заявление в воскресенье распространила пресс-служба диппредставительства.

22:06:18 18.03.2018

Владимир Путин побеждает на выборах главы государства уже в первом туре, свидетельствуют данные опросов на выходе с избирательных участков, которые провели в воскресенье ФОМ и ВЦИОМ. Экзитпол ФОМ отдает действующему главе государства 76,3% голосов избирателей, ВЦИОМ - 73,9%.

На втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин: он набирает от 11,2% (данные ВЦИОМ) до 11,9% голосов (ФОМ). На третьем месте находится лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6% в опросе ФОМ; 6,7% - ВЦИОМ). Четвертой идет кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак. По данным ФОМ, за нее проголосовали 2% избирателей, по данным ВЦИОМ - 2,5%.

Далее следует Григорий Явлинский ("Яблоко"): за него проголосовали 1% участников исследования ФОМ и 1,6% - ВЦИОМ. Лидера Партии роста Бориса Титова поддерживают от 0,7% (ФОМ) до - 1,1% (ВЦИОМ). Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") в экзитполе ФОМ получает 0,7% голосов, ВЦИОМ - 1%. За лидера "Коммунистов России" Максима Сурайкина проголосовали от 0,6% (ФОМ) до 0,8% (ВЦИОМ).

На выборах 2012 года Путин получил 63,60%.

22:04:55 18.03.2018

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов доволен предварительными результатами голосования за Владимира Путина и считает, что они в очередной раз подтвердили правильность решения партии поддержать действующего главу государства. "Супер!", - заявил он ТАСС на вопрос о том, как оценивает результаты голосования за Путина.

22:01:45 18.03.2018

Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 73,11% после обработки 30,01% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ. Павел Грудинин занимает второе место с 14,94% голосов, на третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,73% голосов.

21:59:19 18.03.2018

Участковая избирательная комиссия (УИК) приняла решение аннулировать результаты голосования на участке в подмосковных Люберцах, где был вброс бюллетеней. Об этом заявила председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

21:56:59 18.03.2018

Российские граждане в Ирландии приняли активное участие в выборах президента России, несмотря на сильные снегопады. К 18:00 по местному времени (21:00 мск) проголосовало более 500 человек. Как сообщил корреспонденту ТАСС глава консульского отдела российского посольства в Дублине Александр Ильин, явка значительно превысила показатель выборов 2012 года.

21:53:35 18.03.2018

Иностранный наблюдатель из Польши Рышард Квятковский отметил, что выборы в Архангельске проходили "прозрачно, как те ящики, для голосования, установленные на участках". Он посетил три избирательных участка: №150, №141, №142. "Нарушений не видел, камеры наблюдения, было сделано все, чтобы население могло принять участие в выборах", - сказал наблюдатель.

На выборах в Архангельской области работали 2078 наблюдателей, 780 из них - общественные наблюдатели, и 766 участников избирательных комиссий с правом совещательного голоса.

21:51:14 18.03.2018

Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Санкт-Петербурге по результатам экзитполов с показателем 67,5% голосов, сообщила представитель Санкт-Петербургского социологического научно-исследовательского центра Татьяна Протасенко, который проводил экзитполы. Второе место занимает Павел Грудинин с результатом 8,9%, третье - Владимир Жириновский (4,4%). Ксения Собчак набрала 4% голосов избирателей, Григорий Явлинский - 3,5%.

21:50:14 18.03.2018 21:46:24 18.03.2018

Элла Памфилова призналась, что участвовать в выборах президента несравнимо легче, чем организовывать выборы. "Ты идешь на выборы - ты несешь ответственность только за себя, а здесь такая ответственность - ты несешь ответственность за все. Груз ответственности просто несравним", - сказала она в информационном центре ЦИК.

Памфилова баллотировалась на пост президента в 2000 году.

21:44:09 18.03.2018

Владимир Путин, по предварительным итогам голосования на выборах президента России, лидирует в Алтайском крае с результатом 64,71% голосов. На втором месте Павел Грудинин с 23,63% голосов, Владимир Жириновский - 7,30%, остальные кандидаты - менее 1%. Об этом свидетельствуют данные системы ГАС "Выборы".

Явка, по данным ГАС "Выборы", составляет составила 65,94% при 79,41% обработанных протоколов. Подсчет голосов в регионе продолжается.

21:42:23 18.03.2018

Явка избирателей на выборах президента РФ на 18:00 мск составила 60%, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова в информационном центре ЦИК.

21:40:13 18.03.2018

Владимир Путин набрал 72,58% голосов жителей Колымы по результатам обработки 97,14% протоколов. Об этом ТАСС сообщил председатель облизбиркома Магаданской области Николай Жуков. Второе место у Павла Грудинина -14%. Более 8% у Владимира Жириновского, 1,37% у Ксениии Собчак. Остальные кандидаты не дошли до планки в 1%. Явка составила 72%.

21:38:13 18.03.2018

Кандидат от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что не удовлетворен результатами экзитпола ВЦИОМ, согласно которым он набрал 1,1% голосов. "Не очень хороший результат. Нам нужно продумать дальнейшую кампанию", - сказал он на заседании своего штаба в селе Абрау-Дюрсо.

21:36:21 18.03.2018

Параллельный подсчет голосов, организованный "Национальным общественным мониторингом" (НОМ), на данный момент дает действующему президенту Владимиру Путину 72,02% голосов. Такие данные привел федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев на площадке онлайн-марафона "Ночь выборов - 2018". Он уточнил, что речь идет об обработке данных, полученных наблюдателями НОМ в восточных регионах страны и частично на Урале.

По этим данным, Путин получает на данный момент 72,02% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин - 15,06%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 7,04%. Ксения Собчак, выдвигавшаяся от партии "Гражданская инициатива" набирает 2,87%. Остальные кандидаты получают менее 1%, сказал Коломойцев.

21:34:38 18.03.2018

Действующий президент лидирует на выборах главы государства, набирая 72,53% после обработки 25,03% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные обнародовал ЦИК. Второе место занимает Павел Грудинин с 15,44% голосов, на третьем месте - Владимир Жириновский с 6,84% голосов.

21:33:42 18.03.2018

Более половины протоколов территориальных избирательных комиссий обработано в Кемеровской области. Согласно протоколам, жители Кузбасса отдали наибольшее число голосов Владимиру Путину - 87,6%. "Приняло участие в выборах 86,52%, обработано протоколов - 54,17%", - говорится в материалах ГАС "Выборы".

21:32:27 18.03.2018

По предварительным данным избирательной комиссии Якутии, по результатам обработки 99,26 % протоколов, Владимир Путин набрал в регионе 64,31% голосов избирателей. На втором месте- Павел Грудинин, у него 27,37% голосов. Об этом сообщил председатель регионального избиркома Алексей Ефимов.

21:31:30 18.03.2018

Председатель ЦИК сообщила, что ни одной жалобы от кандидатов или партий на удаление с участков наблюдателей за выборами президента не поступило.

21:29:43 18.03.2018 21:25:41 18.03.2018

Председатель ЦИК Элла Памфилова не исключила, что следующие выборы в России могут пройти при использовании технологии блокчейн.

21:21:58 18.03.2018

По предварительным данным избирательной комиссии Новосибирской области, по результатам обработки 56,19% протоколов Владимир Путин набрал в регионе 71,47% голосов избирателей. На втором месте - Павел Грудинин, у него 15,95% голосов, замыкает тройку лидер ЛДПР Владимир Жириновский, за которого проголосовало 7,02% избирателей, свидетельствуют данные системы ГАС "Выборы".

21:19:08 18.03.2018

По предварительным данным избирательной комиссии Приморского края после обработки 95,32% протоколов, Владимир Путин набрал в регионе 65,31%, или 543 тыс. 247 голосов, сообщила председатель избиркома края Татьяна Гладких.

21:16:35 18.03.2018

В МВД сообщили, что нарушений, способных повлиять на итоги выборов, не зафиксировано.

21:14:41 18.03.2018

По данным экзитпола ВЦИОМ, явка на президентских выборах составила 63,7%.

21:08:43 18.03.2018

Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 71,97% после обработки 21,33% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ. Павел Грудинин занимает второе место с 15,9% голосов, на третьем месте - Владимир Жириновский с 6,96% голосов.

21:06:59 18.03.2018 21:05:08 18.03.2018

Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) сообщает, что Владимир Путин лидирует на выборах президента с 76,3% голосов.

21:03:08 18.03.2018

Действующий президент РФ Владимир Путин побеждает в первом туре на выборах главы государства, набирая 73,9% голосов. Такие данные результатов экзитполов приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно данным экзитпола, второе место занял кандидат КПРФ бизнесмен Павел Грудинин (11,2%), третье - лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6,7%).

21:01:45 18.03.2018