Участников форума "Россия - страна возможностей" удивило число голосующих в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Иностранных участников форума "Россия - страна возможностей", прибывших в Севастополь, удивило количество человек, пришедших проголосовать на выборах президента РФ, которые впервые проходят в городе-герое после воссоединения с РФ. Об этом представители Пакистана и Туркменистана рассказали на брифинге в воскресенье в городском медиацентре.

"Первое, что меня поразило, когда я пришла на избирательный участок - это количество людей, которые пришли проголосовать, и все люди, с которыми я разговаривала, говорили, что уверены в выборе. Я... вижу праздничное настроение, выборы в России проходят более радостно, чем у нас в Пакистане", - поделилась впечатлениями телеведущая Абса Комаль из Пакистана.

С ней согласен Довран Башимов из Туркменистана. "Сегодня сутра я был на избирательном участке, и я видел огромное количество людей, которые пришли исполнить свой гражданский долг, которые понимают, что каждый человек, его голос может изменить завтрашний день. Я видел счастливых людей, люди приходили семьями…" - сказал он.

Участники форума отметили, что специально приехали в Севастополь, чтобы посмотреть, как проходят выборы главы государства.

В этом году Севастополь и Республика Крым впервые после воссоединения с Россией в 2014 году принимают участие в выборах президента РФ.

Форум "Россия - страна возможностей" проходил в Москве, на ВДНХ, с 13 по 16 марта, в нем задействовали участников 13 проектов, входящих в открытую одноименную платформу, созданную по инициативе президента РФ Владимира Путина. В форуме приняли участие представители всех проектов из различных регионов России: творческая молодежь, активисты и лидеры школьного самоуправления, представители волонтерских объединений, лидеры молодежных некоммерческих организаций, начинающие предприниматели и состоявшиеся специалисты из разных сфер деятельности. Цель форума - развитие сообщества перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.