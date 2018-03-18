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Захарова: Лондон так и не предоставил Москве материалы по делу Скрипаля

Политика
18 марта, 20:42 дата обновления: 18 марта, 20:52 UTC+3

Россия требует от Великобритании "прекратить заниматься политическим театром" и начать взаимодействие по расследованию, заявила официальный представитель МИД РФ

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Москва требует от Лондона прекратить заниматься политическим театром и начать взаимодействие по расследованию отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявила в воскресенье ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние высказывания главы МИД Великобритании Бориса Джонсона.

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По ее словам, российская сторона "предельно серьезна в намерении добиться правды". "Советуем Борису Джонсону вновь перечитать несколько дипломатических нот, которые направлены Россией в адрес Лондона, - указала дипломат. - Бездоказательные обвинения и устроенное шоу с молниеносным расследованием, вынесением приговора и исполнением приговора, очень напоминающее правосудие в стиле "Алисы в стране чудес", воспринимаем действительно с сарказмом, как и Льюис Кэрролл".

"Вновь настоятельно требуем от Лондона прекратить заниматься политическим театром и вернуться в правовое поле, начать полноформатное взаимодействие по расследованию, - подчеркнула Захарова. - Время идет, материалы не предоставлены".

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон усомнился в серьезности намерений России расследовать инцидент в Солсбери и убийство в Лондоне бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова. Отвечая на вопрос в эфире вещательной корпорации Би-би-си, будет ли британская полиция сотрудничать с российскими следователями, изучающими обстоятельства нападений на российских граждан, Джонсон сказал: "Мы хотели сотрудничества с россиянами в этом вопросе уже несколько дней. К нам отнеслись с большой долей сарказма. <...> Если мы действительно можем помочь русским разобраться в том, что происходит, то мы это сделали бы. Я скорее сомневаюсь, были ли они предельно серьезны", - сказал он.

Дело Скрипаля

Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.

В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.

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Персоны
Джонсон, Борис Скрипаль, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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