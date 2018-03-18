Член ЦИК РФ сообщил, что явка на выборах президента РФ будет не менее 59,97%

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах президента России по состоянию на 18:00 мск составляет 59,97%, меньше быть она уже не может. Соответствующие данные содержатся в государственной автоматизированной системе (ГАС) "Выборы", сообщил ТАСС курирующий работу системы член ЦИК Антон Лопатин.

"Согласно данным ГАС "Выборы", по состоянию на 18:00 мск явка составляет 59,97%", - сказал он, уточнив, что измениться в меньшую сторону явка не может.

Избирательные участки закрылись уже во всех регионах России, кроме Калининградской области. Там голосование завершится в 21:00 мск.