Собянин: голосование в Москве прошло без существенных нарушений

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии серьезных нарушений на выборах президента в столице.

"Спасибо избирательным комиссиям за оперативное реагирование на сообщения о "нарушениях" и прочих проблемах в ходе голосования. Слово "нарушение" пишу в кавычках, т. к. большинство произошедших инцидентов можно назвать "нарушениями" только с очень большой натяжкой", - написал градоначальник в воскресенье в своем персональном блоге.

Он подчеркнул, что с избирательных участков не был удален ни один наблюдатель, а система видеонаблюдения сработала "практически без сбоев". Комментируя выявленные нарушения, в частности, факты выдачи двух бюллетеней одному человеку, Собянин отметил, что урны с такими бюллетенями были опечатаны, а результаты - аннулированы.

Мэр опроверг заявления главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова о том, что высокую явку обеспечили иногородние бюджетники, приписанные к столичным избирательным участкам. "Алексей Венедиктов написал в своем телеграм-канале, что к Москве приписалась 41 тыс. бюджетников, т. е. меньше 10% тех, кто воспользовался системой "мобильный избиратель", чтобы проголосовать в Москве. И 0,5% от общего числа избирателей", - написал Собянин, добавив, что обеспечением выборов в столице занимаются 150 тысяч человек, среди которых - сотрудники школ и больниц, проживающие в Подмосковье. "И что этим людям было делать, чтобы проголосовать? И почему они не имеют права использовать систему "мобильный избиратель"?", - заключил он.

В Москве проголосовать можно было на 3 тыс. 620 участках, из которых 3 тыс. 445 расположены по месту жительства, еще 175 - в местах временного пребывания граждан: 11 в следственных изоляторах, семь на вокзалах, остальные расположены в больницах и учреждениях соцзащиты.