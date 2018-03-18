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ВЦИОМ: Путин с 73,9% голосов побеждает на выборах президента РФ в первом туре

Политика
18 марта, 21:00 дата обновления: 18 марта, 21:14 UTC+3

На выборах 2012 года Путин получил 63,60%

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Действующий президент РФ Владимир Путин побеждает в первом туре выборов главы государства, набирая 73,9% голосов. Такие данные результатов опросов граждан при выходе с избирательных участков (экзитполов) приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"По результатам экзитпола ВЦИОМ президентом Российской Федерации в первом туре избран Владимир Путин (73,9% голосов)", - говорится в данных экзитполов, имеющихся в распоряжении ТАСС. На выборах 2012 года Путин получил 63,60%.

Согласно данным экзитпола, второе место занял кандидат КПРФ бизнесмен Павел Грудинин (11,2%), третье - лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6,7%). "Остальные кандидаты продемонстрировали более скромные результаты: Ксения Собчак - 2,5%, Григорий Явлинский - 1,6%, Борис Титов - 1,1%, Сергей Бабурин - 1,0%, Максим Сурайкин - 0,8%", - говорится в материалах ВЦИОМ. Уточняется, что "недействительных бюллетеней - 1,2%".

Экзитпол проводился по заказу Экспертного института социальных исследования (ЭИСИ) на 1 тыс. 200 избирательных участков в 68 субъектах РФ. На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос на планшетах (635 участков) либо заполнить опросный лист, имитирующий бюллетень для голосования, и самостоятельно бросить его в специальную закрытую урну (565 участков). Задавались вопросы о том, за кого респондент проголосовал, о его поле и возрасте.

Всего было опрошено 162 тыс. 601 человек. Ответили на вопросы 62,8% респондентов. Отказались от ответа 37,2% респондентов.

В материалах ВЦИОМ отмечается, что результат экзитпола "может расходиться с официальным с учетом погрешности измерения, социально одобряемых ответов и высокой доли отказавшихся от ответа".

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Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович
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