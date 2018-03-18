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ВЦИОМ: Грудинин занимает второе место на выборах президента РФ с 11,2% голосов

Политика
18 марта, 21:00 дата обновления: 18 марта, 21:04 UTC+3

На первом месте, согласно экзитполу, действующий президент РФ Владимир Путин с 73,9%

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Кандидат КПРФ бизнесмен Павел Грудинин занял второе место на выборах президента РФ, получив 11,2% голосов. Такие данные результатов опросов граждан при выходе с избирательных участков (экзитполов) приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На первом месте, согласно экзитполу, действующий президент РФ Владимир Путин с 73,9%. "Второе место занял П. Грудинин (11,2%), третье - В. Жириновский (6,7%). Остальные кандидаты продемонстрировали более скромные результаты: К. Собчак - 2,5%, Г. Явлинский - 1,6%, Б. Титов - 1,1%, С. Бабурин - 1,0%, М. Сурайкин - 0,8%. Недействительных бюллетеней - 1,2%", - говорится в данных экзитпола, имеющихся в распоряжении ТАСС.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Сурайкин, Максим Александрович Явлинский, Григорий Алексеевич Жириновский, Владимир Вольфович
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