ВЦИОМ: Грудинин занимает второе место на выборах президента РФ с 11,2% голосов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Кандидат КПРФ бизнесмен Павел Грудинин занял второе место на выборах президента РФ, получив 11,2% голосов. Такие данные результатов опросов граждан при выходе с избирательных участков (экзитполов) приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На первом месте, согласно экзитполу, действующий президент РФ Владимир Путин с 73,9%. "Второе место занял П. Грудинин (11,2%), третье - В. Жириновский (6,7%). Остальные кандидаты продемонстрировали более скромные результаты: К. Собчак - 2,5%, Г. Явлинский - 1,6%, Б. Титов - 1,1%, С. Бабурин - 1,0%, М. Сурайкин - 0,8%. Недействительных бюллетеней - 1,2%", - говорится в данных экзитпола, имеющихся в распоряжении ТАСС.