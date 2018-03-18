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В России завершились выборы президента РФ

Политика
18 марта, 21:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Социологические службы начинают представлять данные опросов избирателей при выходе с участков для голосования, избирательные комиссии оглашают первые результаты волеизъявления

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Выборы президента РФ завершились на территории России. В 21:00 мск закрылись участки в самом западном регионе РФ - Калининградской области. Именно после этого социологические службы начинают представлять данные опросов избирателей при выходе с участков для голосования (экзитполов), избирательные комиссии оглашают первые результаты волеизъявления.

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Из-за географической протяженности России, расположенной в 11 часовых поясах, голосование в общей сложности длится для ее граждан более суток: выборы начались на Дальнем Востоке, когда на календарях в центральных регионах страны еще была суббота, а закончились в Калининграде в то время, когда для дальневосточников уже начался понедельник. Но голосование продолжится для россиян, в день выборов находящихся в государствах Европы и обеих Америк.

Несмотря на то, что из ряда регионов есть лишь данные по явке на ранний вечер, уже сейчас можно констатировать, что показатель активности избирателей превышает уровень президентских выборов 2012 года. Тогда на 18:00 мск явка составляла 56,3%. На этих выборах она фиксируется ЦИК РФ на то же время в 59,93%. Минимального порога явки, при котором выборы считаются состоявшимся, в российском законодательстве не предусмотрено.

По словам замглавы Центризбиркома РФ Николая Булаева, комиссия не получила пока "ни одной серьезной жалобы" ни от одной партии или кого-либо из кандидатов. По его словам, "если обращения в ЦИК делить на реальные жалобы и фейковые жалобы, то реальных жалоб единицы".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также указала на отсутствие каких-либо нарушений, которые могли бы повлиять на голосование. "Сегодня можно уже с уверенностью сказать: выборы состоялись и явка достаточно высокая. И масштабных нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление российских граждан и могли бы свидетельствовать о срыве [выборов], нет", - подчеркнула она.

На пост президента РФ претендуют восемь кандидатов: действующий президент, самовыдвиженец Владимир Путин и кандидаты от партий - Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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