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ФОМ: Путин побеждает на выборах президента РФ в первом туре с 76,3% голосов

Политика
18 марта, 21:05 дата обновления: 18 марта, 21:47 UTC+3

Согласно экзитполу, кандидат от КПРФ Павел Грудинин получает 11,9%

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Владимир Путин с 76,3% голосов лидирует на выборах президента РФ и, таким образом, побеждает в первом туре. Эти данные опубликовал Фонд "Общественное мнение" (ФОМ), который в воскресенье проводил опросы на выходе с избирательных участков.

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Согласно экзитполу, кандидат от КПРФ Павел Грудинин получает 11,9%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский идет третьим (6%). Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак, по данным ФОМ, занимает четвертое место с 2%.

Пятым, согласно экзитполу, идет Григорий Явлинский ("Яблоко"), у него 1%. Борис Титов (Партия роста) и Максим Сурайкин ("Коммунисты России") набирают по 0,7% голосов. 0,6% в экзитполе ФОМ получает Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз").

Как говорится в сообщении на сайте ФОМ, всего были опрошены 112,7 тысячи человек. Исследование проводилось на 1 тысяче 127 избирательных участках в 737 населенных пунктах 83 субъектов РФ. На каждом избирательном участке было опрошено по 100 человек.

Опрос проводился с 8:00 до 19:30 по местному времени на городских избирательных участках и с 8:00 до 17:00 - на сельских.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Явлинский, Григорий Алексеевич Жириновский, Владимир Вольфович
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