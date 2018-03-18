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ЦИК: Путин лидирует на выборах президента РФ с 74,66% после обработки 45% протоколов

Политика
18 марта, 21:08 дата обновления: 18 марта, 23:05 UTC+3

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 3,68% голосов

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 74,66% после обработки 45,03% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин после обработки 45,03% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий занимает второе место с 3,68% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,42% голосов.

Четвертую позицию удерживает кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак с 1,41%.

За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 0,81%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Борис Титов (Партия роста) с 0,64% у каждого, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз" - 0,63%.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Сурайкин, Максим Александрович Явлинский, Григорий Алексеевич Жириновский, Владимир Вольфович
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