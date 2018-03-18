Наблюдатели на нашли нарушений на выборах в Хабаровском и Приморском краях

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Голосование в Хабаровском и Приморском краях было качественно организовано и прошло в штатном режиме, существенных нарушений выявлено не было, сообщили ТАСС наблюдатели. Участки для голосования в данных регионах закрылись в 20:00 (13:00 мск), идет подсчет голосов.

"На мой взгляд - я уже давно работаю на выборах - это были одни из самых качественно организованных выборов. Они были на достаточно хорошем уровне: я был на нескольких участках - прекрасно организовано все, нарушений не было", - сказал координатор Открытого альянса наблюдателей от Хабаровского края Андрей Калганов.

По словам Калганова, голосование проходило в штатном режиме. "Никаких неразрешимых ситуаций, возникающих в течение дня, не было - все решали. <…> Серьезных нарушений не было - это локальные ситуации. Такого, чтобы повлияло на голосование, не было абсолютно", - добавил он.

Член Общественной палаты Приморского края Владимир Макаров сообщил ТАСС, что "в районах голосование прошло спокойно, без всяких эксцессов", и, за исключением ситуации в городе Артеме, серьезных нарушений в регионе зафиксировано не было. Ранее сообщалось, что к разбору ситуации в Артеме, где подтвердилась информация о вбросе, подключились правоохранительные органы.

По словам Макарова, было очень много желающих проголосовать. Он отметил, что в определенное время на участках, где голосовали курсанты военных училищ, образовались большие очереди и "было затруднительно голосовать гражданским". Как считает наблюдатель, такие ситуации нужно учесть и исправить к следующим выборам - выбрать правильное время для голосования курсантов и, возможно, даже организовать для них отдельный участок.

По словам Калганова, на голосовании "негатива было максимально мало, были люди, которые улыбались". По его мнению, это достаточно хороший показатель того, как прошло голосование. "Очень много в сетях фотографий с избирательных участков. У нас была региональная акция - сфотографируйся с хэштегом, и интернет просто забит фотографиями", - пояснил он ТАСС.