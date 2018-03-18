Общественная палата Петербурга не выявила нарушений в ходе выборов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Общественная палата Санкт-Петербурга на текущий момент не выявила нарушений законодательства в ходе голосования на выборах президента РФ, сообщил на брифинге руководитель рабочей группы палаты Владимир Шамахов.

"Со стороны Общественной палаты Санкт-Петербурга нарушений законодательства на данный момент не выявлено. Общественные наблюдатели не обращались к нам с нарушением избирательных прав граждан Санкт-Петербурга", - сказал Шамахов, подводя итоги на 19:00.

По его словам, есть "достаточно большое количество недостатков, упущений", которые не зафиксированы как нарушения законодательства.

Шамахов подчеркнул, что Общественная палата Петербурга впервые направила общественных наблюдателей для мониторинга хода голосования.

Центр обращения граждан

В Центр обращения граждан, который Общественная палата Петербурга развернула за месяц до выборов, в общей сложности поступило более 1 тыс. обращений, рассказал Шамахов. Были созданы мобильные группы, которые оперативно проверяли все обращения и в случае подтверждения устраняли выявленные недостатки.

Среди наиболее распространенных недостатков в день голосования он назвал ситуацию, когда избиратели приходили на участки и обнаруживали, что без их ведома их открепили для голосования в других регионах. "Попытки выяснить причины подобных явлений с избиркомом пока свидетельствуют о том, что это технические сбои", - сказал он.

"Это не очень здорово. Но, возможно, учитывая, что модель работает первый год, такие ситуации могут возникать, но это, пожалуй, главная претензия", - сказал Шамахов.

При этом не было ни одного факта, что избиратели не смогли проголосовать, добавил он.

Наблюдатели от общественных палат

В 2017 году в закон о выборах президента РФ были внесены поправки, разрешающие Общественной палате РФ и региональным палатам направлять наблюдателей на выборы главы государства. Общественная палата РФ может назначать наблюдателей в любую участковую или территориальную комиссию на всей территории страны, региональные палаты - на территории соответствующего региона.