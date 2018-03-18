Общественная палата Петербурга не выявила нарушений в ходе выборов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Общественная палата Санкт-Петербурга на текущий момент не выявила нарушений законодательства в ходе голосования на выборах президента РФ, сообщил на брифинге руководитель рабочей группы палаты Владимир Шамахов.
"Со стороны Общественной палаты Санкт-Петербурга нарушений законодательства на данный момент не выявлено. Общественные наблюдатели не обращались к нам с нарушением избирательных прав граждан Санкт-Петербурга", - сказал Шамахов, подводя итоги на 19:00.
По его словам, есть "достаточно большое количество недостатков, упущений", которые не зафиксированы как нарушения законодательства.
Шамахов подчеркнул, что Общественная палата Петербурга впервые направила общественных наблюдателей для мониторинга хода голосования.
В Центр обращения граждан, который Общественная палата Петербурга развернула за месяц до выборов, в общей сложности поступило более 1 тыс. обращений, рассказал Шамахов. Были созданы мобильные группы, которые оперативно проверяли все обращения и в случае подтверждения устраняли выявленные недостатки.
Среди наиболее распространенных недостатков в день голосования он назвал ситуацию, когда избиратели приходили на участки и обнаруживали, что без их ведома их открепили для голосования в других регионах. "Попытки выяснить причины подобных явлений с избиркомом пока свидетельствуют о том, что это технические сбои", - сказал он.
"Это не очень здорово. Но, возможно, учитывая, что модель работает первый год, такие ситуации могут возникать, но это, пожалуй, главная претензия", - сказал Шамахов.
При этом не было ни одного факта, что избиратели не смогли проголосовать, добавил он.
В 2017 году в закон о выборах президента РФ были внесены поправки, разрешающие Общественной палате РФ и региональным палатам направлять наблюдателей на выборы главы государства. Общественная палата РФ может назначать наблюдателей в любую участковую или территориальную комиссию на всей территории страны, региональные палаты - на территории соответствующего региона.