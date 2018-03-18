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Сурайкин будет удовлетворен итогом выборов, если наберет более 50% голосов

Политика
18 марта, 21:20 UTC+3 МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Также кандидат надеется получить больший результат на выборах, чем дают ему экзитполы

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Кандидат в президент от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин заявил, что будет удовлетворен итогами выборов, если наберет более 50% голосов.

"Меня устроит результат больше 50%", - заявил он в ходе пресс-конференции ТАСС на онлайн-марафоне "Ночь выборов - 2018".

"Сколько наша уникальная избирательная система выдаст, предсказать сложно. Я не исключаю, что [наберу] меньше 1%", - отметил он.

Сурайкин надеется получить больший результат на выборах, чем дают ему экзитполы. 

Согласно экзитполу ВЦИОМ, Сурайкин набрал 0,8% голосов, по данным ФОМ - 0,6%. По данным ЦИК на 21:00 мск Сурайкин набирает 0,61%.

"У меня есть надежда, что итоговый результат будет другой", - сказал Сурайкин, комментируя результаты экзитполов и первые данные ЦИК о подсчете голосов. Он напомнил, что на выборах в Госдуму в 2016 году результат его партии с той же программой, что и в нынешнюю кампанию, был выше (2,27% - прим. ТАСС). "Куда же оставшиеся 1,5% людей делись, они что, умерли?.. Или, может быть, люди, которые голосовали за сталинизм, стали голосовать резко за [Ксению] Собчак?" - отметил Сурайкин.

Одновременно с этим кандидат добавил, что "совершенно не удивлен" обнародованными результатами.

Помимо Сурайкина в выборах президента России, которые прошли в воскресенье, участвовали действующий президент, самовыдвиженец Владимир Путин, и кандидаты от партий - Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Сурайкин, Максим Александрович Явлинский, Григорий Алексеевич Жириновский, Владимир Вольфович
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