Параллельный подсчет НОМ дает Путину 72,02% голосов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Параллельный подсчет голосов, организованный "Национальным общественным мониторингом" (НОМ), на данный момент дает действующему президенту Владимиру Путину 72,02% голосов. Такие данные привел федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев на площадке онлайн-марафона "Ночь выборов - 2018". Он подчеркнул, что речь идет об обработке данных, полученных наблюдателями НОМ в восточных регионах страны и частично на Урале.

По этим данным, Путин получает на данный момент 72,02% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин - 15,06%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 7,04%. Ксения Собчак, выдвигавшаяся от партии "Гражданская инициатива", по данным НОМ, набирает 2,87%. Остальные кандидаты получают менее 1%, сказал Коломойцев.