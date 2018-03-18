Бабурин заявил, что ничуть не сомневается в уверенной победе Путина на выборах

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") заявил, что ничуть не сомневается в уверенной победе действующего главы государства Владимира Путина на выборах. Об этом он заявил на площадке онлайн-марафона "Ночь выборов-2018", комментируя данные экзитполов ВЦИОМ и ФОМ, а также первые результаты ЦИК РФ.

"Сами цифры трудно комментировать, потому что это какие-то чудеса. С чудесами надо разбираться потом. Это что-то сюрреалистическое, но мы к этому привыкли", - сказал Бабурин.

При этом, продолжил он, "реальность в том, что большинство голосов избирателей получил действующий президент". "В этом я нисколько не сомневаюсь, потому что на команду Путина работала даже Тереза Мэй (премьер-министр Великобритании - прим. ТАСС), она сплотила вокруг него всех колеблющихся", - добавил Бабурин.

Как сообщил ЦИК РФ, действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 72,53% после обработки 25,03% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 15,44% голосов, на третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,84% голосов. Четвертую позицию занимает кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак с 1,39%. За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 0,78%, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") с 0,62%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,62%, Борис Титов (Партия роста) с 0,61%.