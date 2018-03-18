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Бабурин заявил, что ничуть не сомневается в уверенной победе Путина на выборах

Политика
18 марта, 21:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Кандидат в президенты подчеркнул, что "реальность в том, что большинство голосов избирателей получил действующий президент"

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") заявил, что ничуть не сомневается в уверенной победе действующего главы государства Владимира Путина на выборах. Об этом он заявил на площадке онлайн-марафона "Ночь выборов-2018", комментируя данные экзитполов ВЦИОМ и ФОМ, а также первые результаты ЦИК РФ.

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"Сами цифры трудно комментировать, потому что это какие-то чудеса. С чудесами надо разбираться потом. Это что-то сюрреалистическое, но мы к этому привыкли", - сказал Бабурин.

При этом, продолжил он, "реальность в том, что большинство голосов избирателей получил действующий президент". "В этом я нисколько не сомневаюсь, потому что на команду Путина работала даже Тереза Мэй (премьер-министр Великобритании - прим. ТАСС), она сплотила вокруг него всех колеблющихся", - добавил Бабурин.

Как сообщил ЦИК РФ, действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 72,53% после обработки 25,03% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 15,44% голосов, на третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,84% голосов. Четвертую позицию занимает кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак с 1,39%. За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 0,78%, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") с 0,62%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,62%, Борис Титов (Партия роста) с 0,61%.

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Персоны
Мэй, Тереза Титов, Борис Юрьевич Грудинин, Павел Николаевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Путин, Владимир Владимирович Сурайкин, Максим Александрович Жириновский, Владимир Вольфович
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