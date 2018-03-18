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Никифоров: трансляцию с избирательных участков в РФ посмотрели около 1,5 млн человек

Политика
18 марта, 21:48 дата обновления: 18 марта, 22:20 UTC+3

Глава Минкомсвязи отметил, что одновременных просмотров во время пиковой нагрузки было примерно 200 тыс.

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Онлайн-трансляцию с избирательных участков в РФ посмотрели около полутора миллионов пользователей. Об этом сообщил в воскресенье глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в информационном центре ЦИК.

"Всего онлайн-трансляцию посмотрели около полутора миллионов пользователей, одновременных просмотров во время пиковой нагрузки было примерно 200 тыс.", - сказал министр.

Работа портала с видеотрансляцией избирательных участков в день выборов президента РФ прошла в штатном режиме, отметил Никифоров.

"Завершено голосование по всей стране, и можно констатировать, что трансляция с избирательных участков прошла в штатном режиме", - сказал он.

Как отметил глава Минкомсвязи, команда связистов во время голосования оперативно следила как за функционированием оборудования, так и за обращениями граждан. По словам министра, наиболее типичными обращениями были возможные нарушения процедуры голосования, невозможность увидеть тот или иной ящик для голосования и наличие посторонних предметов, перекрывающих поле для обзора камеры.

"Такие случаи внимательно разбирались, подтвердилось 18 ситуаций, среднее время исправлений составило 30 минут", - добавил Никифоров, отметив, что было зафиксировано несколько попыток вброса бюллетеней.

"Данные все переданы ЦИК и приняты соответствующие решения", - резюмировал глава ведомства.

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