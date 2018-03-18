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Зюганов назвал успешными для КПРФ выборы президента

Политика
18 марта, 22:05 дата обновления: 18 марта, 22:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Кандидат от партии Павел Грудинин занимает второе место с 15,44% голосов

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил мнение, что для КПРФ выборы президента РФ, в которых от его партии участвовал бизнесмен Павел Грудинин, прошли успешно.

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"Надеемся, что после столь успешных для нас выборов следующий офис у нас будет в пять раз больше", - сказал он в воскресенье журналистам на брифинге в штабе КПРФ, в небольшом помещении которого с трудом разместились представители СМИ.

"Я хочу поблагодарить Павла Николаевича [Грудинина], на выборах он выступил блестяще, любой политик может ему позавидовать", - сказал Зюганов.

Он заявил, что нисколько не сожалеет о выдвижении Грудинина.

"Павел Николаевич совершенно авторитетно был выдвинут и будет развиваться. Нисколько не сожалею. Считаю, что решение было мудрым и правильным", - заявил Зюганов.

"Что касается меня, я опытный и авторитетный политик, но у меня нет такого хозяйства (Совхоз имени Ленина - прим. ТАСС), как у Грудинина", - добавил он.

Отвечая на вопросы представителей СМИ о перспективах Грудинина, Зюганов заявил, что они у него "очень хорошие и не только на выборах". При этом он уклонился от ответа на вопросы о планах по возможному выдвижению Грудинина кандидатом в губернаторы Московской области. "Это преждевременный вопрос, потому что, я считаю, что он готовый кандидат в премьер-министры, и программа готова, и мы можем назвать ключевых министров", - сказал Зюганов.

Один из журналистов поинтересовался у Грудинина, планирует ли он участвовать в следующих президентских выборах. "Через шесть лет, что ли? Помните фразу "хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах", - ответил политик.

Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 72,53% после обработки 25,03% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 15,44% голосов, на третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,84% голосов. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ.

Четвертую позицию занимает кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак с 1,39%. За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 0,78%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") с 0,62%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,62%, Борис Титов (Партия роста) с 0,61%.

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Персоны
Грудинин, Павел Николаевич Зюганов, Геннадий Андреевич
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