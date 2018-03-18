УИК аннулировала результаты голосования на участке в Люберцах

ОДИНЦОВО /Московская область/, 18 марта. /ТАСС/. Участковая избирательная комиссия (УИК) приняла решение аннулировать результаты голосования на участке в подмосковных Люберцах, где был вброс бюллетеней. Об этом журналистам заявила председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

"По результатам дня голосования участковая избирательная комиссия приняла решение признать выборы на участке несостоявшимися, бюллетени недействительными. Будем дальше смотреть решение территориальной избирательной комиссии", - сказала она.

В комиссии ранее подтвердили факт вброса бюллетеней на участке в подмосковных Люберцах по результатам изучения записи с видеокамер. Урна, в которую производился вброс, опечатана, два члена избирательной комиссии отстранены от работы, им грозит уголовная ответственность.