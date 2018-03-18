Грудинин не обжаловал в установленный срок ни один ответ ЦИК на свои жалобы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Ни один ответ ЦИК на жалобы кандидата от КПРФ, бизнесмена Павла Грудинина об освещении в СМИ не был обжалован в установленном порядке. Об этом заявила в воскресенье секретарь ЦИК Майя Гришина.

"Обращения, касающиеся освещения в СМИ, многократно касались одних и тех же эпизодов, при этом ни один наш ответ, ни одно наше разъяснение, ни одна наша позиция не были обжалованы в установленном порядке", - сказала Гришина.

7 марта председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что кандидаты в президенты и их доверенные лица подали в комиссию в общей сложности 73 жалобы, при этом 64 из них поступило от Грудинина и его доверенных лиц.