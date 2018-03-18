Несколько сотен россиян смогли проголосовать на территории Украины

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Посольство России на Украине выразило надежду, что блокирование волеизъявления граждан РФ в стране получит "должную оценку", однако заявило, что в голосовании все же смогли принять несколько сотен человек. Соответствующее заявление в воскресенье распространила пресс-служба диппредставительства.

"Вопреки оказываемому прессингу несколько сотен наших соотечественников на Украине смогли опустить бюллетени в избирательные урны, в том числе в ходе досрочного голосования, которое было проведено накануне", - говорится в заявлении.

"Вынуждены с сожалением констатировать, что украинская сторона проигнорировала наши настоятельные обращения к ней придерживаться общепринятой дипломатической практики и заблокировала доступ на избирательные участки, открытые в посольстве и генеральных консульствах в Одессе, Львове и Харькове для россиян, желающих исполнить свой гражданский долг - проголосовать на выборах президента Российской Федерации. Это - беспрецедентный, заслуживающий всяческого осуждения случай", - сказано в заявлении. Российские дипломаты, работающие на Украине, надеются, что ситуация с голосованием "получит должную оценку со стороны всех здоровых сил, которые дорожат демократическими свободами и ценностями и которым небезразлично это вопиющее, не имеющее аналогов в мире нарушение международных норм".

В посольстве обратились к украинской власти с требованием пересмотреть свои подходы. "Призываем украинскую сторону отказаться от дискриминационных методов в отношении российских граждан и вернуться в границы правового поля", - сообщили в пресс-службе.

Организации украинских националистов 8 марта заявили, что сорвут голосование в день выборов президента РФ на участках, организованных в дипломатических представительствах России на Украине. Позднее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что режим охраны российских дипломатических учреждений на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать 18 марта доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах". В результате голосование в диппредставительствах РФ на Украине было заблокировано и силовиками, и националистами, которые пропускали на участки исключительно дипломатов. Российские граждане на Украине в воскресенье не имели возможности отдать свои голоса.