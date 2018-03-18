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Москалькова: почти ни один сигнал "Голоса" о нарушениях на выборах не подтвердился

Политика
18 марта, 22:12 дата обновления: 18 марта, 22:24 UTC+3

Уполномоченный по правам человека в РФ считает, что "очень важно общественности получать объективную информацию о каждом нарушении и реакции на него"

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Информация движения в защиту прав избирателей "Голос" о якобы нарушениях на состоявшихся в воскресенье выборах президента РФ практически ни в одном случае не подтвердилась. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в информационном центре ЦИК.

"Наш мониторинговый штаб уполномоченного по правам человека по мере возможности старался проверять каждый сигнал, который поступал", - подтвердила омбудсмен. "Но в большинстве случаев - я бы сказала, практически во всех, что мы проверяли, - информация не подтвердилась", - подчеркнула она. "Мы хотели прикрепить эту информацию к "Карте нарушений" "Голоса", но у нас технически это не получилось", - констатировала Москалькова.

По ее мнению, "очень важно общественности получать объективную информацию о каждом нарушении и реакции на него".

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Темы
Выборы президента РФ - 2018
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Москалькова, Татьяна Николаевна
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