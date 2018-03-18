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Турчак заявил, что "Единая Россия" достойно поработала на выборах

Политика
18 марта, 22:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Партия 22 марта соберется на президиум

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. "Единая Россия" достойно поработала на выборах президента РФ, но политическая жизнь для партии в 2018 году не заканчивается, и уже 22 марта она соберется на президиум генерального совета. Об этом заявил в воскресенье секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак в ходе селекторного совещания с региональными отделениями партии.

"Напряженный, сложный день подошел к концу. Мы все активно с вами участвовали в избирательной кампании начиная с декабря, когда на съезде поддержали кандидатуру Владимира Путина", - сказал Турчак.

По его словам, в ходе выборов было мобилизовано 11 млн сторонников партии. "Мы с вами отработали достойно", - подчеркнул секретарь генсовета.

"18 марта политическая жизнь для нас в 2018 году не заканчивается. Впереди сентябрь - единый день голосования, в 47 регионах пройдут избирательные кампании разных уровней, - обратил внимание он. - На следующей неделе стартуют процедуры предварительного внутрипартийного голосования. 22 марта пройдет президиум генерального совета, на котором будут приняты соответствующие решения. 3 июня состоится единый день внутрипартийного голосования: мы определим кандидатов, с которыми пойдем на выборы".

"У нас с вами все получится. Мы умеем работать эффективно", - заявил он.

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