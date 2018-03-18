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Кадыров: Путин предварительно набирает в Чечне более 93% голосов избирателей

Политика
18 марта, 22:26 дата обновления: 18 марта, 22:55 UTC+3 ГРОЗНЫЙ 18, марта. /ТАСС

Глава Чечни поблагодарил жителей республики за то, "что все вышли на выборы и показали единство нашего народа"

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ГРОЗНЫЙ, 18 марта. /ТАСС/. Владимир Путин, по предварительным данным, набирает более 93% голосов на выборах президента России в Чечне, заявил на митинге в Грозном глава республики Рамзан Кадыров.

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"Я благодарю вас за то, что все вышли на выборы и показали единство нашего народа. По предварительным данным, более 93% жителей Чечни проголосовали за действующего президента", - сказал Кадыров.

По данным МВД в митинге в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией в Грозном приняли участие около 180 тыс. человек. Среди его участников - люди различных возрастов, много молодежи.

"Мы заявляли 50 тыс., но как видите, пришло огромное количество людей, по данным МВД около 180 тыс. Все площади, скверы, прилегающие проспекты - все заполнено людьми", - сказал ТАСС председатель федерации профсоюзов Чеченской Республики Хусайн Солтагереев.

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