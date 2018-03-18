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ЦИК: более 80% жителей Чечни проголосовали за Путина

Политика
18 марта, 23:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Кандидат от КПРФ пока что занимает второе место, на третьем - кандидат от "Российского общенародного союза"

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Действующий глава государства Владимир Путин набирает 80,45% голосов в Чеченской Республике после обработки 0,63% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные обнародованы на экране в информационном центре ЦИК РФ.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает в республике второе место с 13,43% голосов. Владимир Жириновский (ЛДПР) получает 0,64%, тогда как в целом по России он занимает третье место с 6,55% после обработки 37,17% протоколов.

На третьем месте в Чечне Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), у него 1,72%. Чуть менее - 1,58% голосов - у Ксении Собчак ("Гражданская инициатива"). Григорий Явлинский ("Яблоко") получает в регионе 0,54%, Борис Титов (Партия роста) - 0,36%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - 0,25%.

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