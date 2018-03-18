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ЦИК: Путин набирает 72,15% голосов в Москве, 75,78% в Санкт-Петербурге

Политика
18 марта, 22:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, он набирает 11,51% голосов в Москве и 8,75% - в Петербурге

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Действующий президент Владимир Путин набирает 72,15% голосов избирателей в Москве и 75,78% - в Санкт-Петербурге после обработки примерно 2% протоколов (1,66% в Москве и 1,8% в Санкт-Петербурге). Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома РФ.

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Второе место в столице получает кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,51%, за ним следует лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,03%. Баллотировавшаяся от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак набирает 3,56%.

Результат Григория Явлинского ("Яблоко") в Москве - 2,97%, Бориса Титова (Партия роста) - 1,48%, Сергея Бабурина (партия "Российский общенародный союз") - 0,99%, Максима Сурайкина ("Коммунисты России") - 0,72%.

В Санкт-Петербурге на втором месте также Павел Грудинин, но с меньшим результатом - 8,75%, на третьем месте - глава либерал-демократов с 4,36%. Собчак в Петербурге получает 3,93% голосов.

За ней следуют Явлинский с 3,05%, Титов с 1,5%, Бабурин с 0,9% и Сурайкин с 0,65%.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Сурайкин, Максим Александрович Явлинский, Григорий Алексеевич Жириновский, Владимир Вольфович
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