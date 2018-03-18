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Несколько тысяч российских граждан проголосовали на выборах президента РФ в Лондоне

Политика
18 марта, 23:00 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Более 3400 российских граждан приняли участие в выборах

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© Игорь Броварник/ТАСС

ЛОНДОН, 18 марта. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Выборы президента России вызвали повышенный интерес у российских граждан, проживающих в Лондоне и за его пределами. Большинство из них пришли на избирательный участок в здание российского посольства, руководствуясь решением выполнить свой гражданский долг, кого-то задели последние нападки со стороны Великобритании в адрес России в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а кто-то пришел для того, чтобы впервые в жизни бросить бюллетень в урну для голосования. Как передает в воскресенье корреспондент ТАСС с места событий, более 3400 российских граждан на 18:30 местного времени (21:30 мск) реализовали свое право голоса.

"Русская зима" в день выборов

Холодная погода в британской столице, где сейчас временами идет мокрый снег и температура воздуха в районе +1 градуса Цельсия, не испортила настроение пришедшим на участок избирателям. Кто-то даже пошутил, что в день выборов российского президента в Англию пришла "русская зима".

"Наша задача, несмотря на трудные условия, в которых посольство оказалось, провести выборы максимально комфортно для граждан", - сказал председатель участковой избирательной комиссии Иван Володин, имея в виду решение Лондона выслать 23 российских дипломата.

"Как вы видите, насколько помещение позволяет, настолько мы его и задействовали", - добавил он.

Возмущение и мотивация

"Я голосую в первый раз и пришла сюда, чтобы проголосовать за будущего президента России. Надеюсь, что мой кандидат победит на выборах", - поделилась жительница британской столицы, аналитик баз данных Мария Кажимуратова, попросив российского дипломата сфотографировать ее рядом с урной в момент выполнения гражданского долга.

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Среди избирателей находились и те, кто решил принять участие в выборах президента, будучи возмущенным сложившейся риторикой британских властей по отношению к России.

"Я вижу целенаправленную политику по уничтожению России, и это абсолютно очевидно, особенно в ситуации с этим отравлением. Я здесь в Лондоне учусь на курсах английского языка, где у меня есть возможность поговорить с преподавателями тет-а-тет. На бытовом уровне практически все сказали, что это (причастность России к отравлению экс- полковника ГРУ Скрипаля - прим. ТАСС) вранье. Они сказали, что [премьер-министр Тереза] Мэй и [глава МИД Борис] Джонсон - самые непопулярные политики, какие были на их памяти", - поделился своими наблюдениями Владимир Худяшов.

"Я пришла для того, чтобы Россия оставалась сильной. Я хочу, чтобы наша страна никогда больше не слышала таких гнусных и унизительных требований со стороны какого бы то ни было государства и чтобы она была уважаемой", - сказала Маргарита Судар. "Я знаю, что сильная Россия - это понятие для Запада совершенно неприемлемое. <...> Я хочу, чтобы нашей стране дали спокойно жить, уважали ее и никогда не разговаривали с моей страной языком силы", - выразила свое мнение собеседница агентства.

Меры безопасности

Выборы в течение всего дня проходили на фоне повышенных мер безопасности. Дипломатический скандал между Лондоном и Москвой после отравления в Солсбери 4 марта осужденного в России за шпионаж бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, привлек повышенное внимание к российским диппредставительствам. У российского посольства в Лондоне дежурили усиленные наряды полиции, которые также следили за тем, чтобы не произошли стычки проголосовавших российских граждан со сторонниками бойкота выборов, которые в количестве нескольких десятков человек собрались у посольства. Благодаря действиям полицейских дальше словесных перепалок дело не заходило.

За президентский пост президента России борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

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Персоны
Мэй, Тереза Джонсон, Борис Титов, Борис Юрьевич Грудинин, Павел Николаевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Скрипаль, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович Сурайкин, Максим Александрович Явлинский, Григорий Алексеевич Жириновский, Владимир Вольфович
Темы
Дело Сергея Скрипаля Выборы президента РФ - 2018
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