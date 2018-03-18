Несколько тысяч российских граждан проголосовали на выборах президента РФ в Лондоне

ЛОНДОН, 18 марта. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Выборы президента России вызвали повышенный интерес у российских граждан, проживающих в Лондоне и за его пределами. Большинство из них пришли на избирательный участок в здание российского посольства, руководствуясь решением выполнить свой гражданский долг, кого-то задели последние нападки со стороны Великобритании в адрес России в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а кто-то пришел для того, чтобы впервые в жизни бросить бюллетень в урну для голосования. Как передает в воскресенье корреспондент ТАСС с места событий, более 3400 российских граждан на 18:30 местного времени (21:30 мск) реализовали свое право голоса.

"Русская зима" в день выборов

Холодная погода в британской столице, где сейчас временами идет мокрый снег и температура воздуха в районе +1 градуса Цельсия, не испортила настроение пришедшим на участок избирателям. Кто-то даже пошутил, что в день выборов российского президента в Англию пришла "русская зима".

"Наша задача, несмотря на трудные условия, в которых посольство оказалось, провести выборы максимально комфортно для граждан", - сказал председатель участковой избирательной комиссии Иван Володин, имея в виду решение Лондона выслать 23 российских дипломата.

"Как вы видите, насколько помещение позволяет, настолько мы его и задействовали", - добавил он.

Возмущение и мотивация

"Я голосую в первый раз и пришла сюда, чтобы проголосовать за будущего президента России. Надеюсь, что мой кандидат победит на выборах", - поделилась жительница британской столицы, аналитик баз данных Мария Кажимуратова, попросив российского дипломата сфотографировать ее рядом с урной в момент выполнения гражданского долга.

Среди избирателей находились и те, кто решил принять участие в выборах президента, будучи возмущенным сложившейся риторикой британских властей по отношению к России.

"Я вижу целенаправленную политику по уничтожению России, и это абсолютно очевидно, особенно в ситуации с этим отравлением. Я здесь в Лондоне учусь на курсах английского языка, где у меня есть возможность поговорить с преподавателями тет-а-тет. На бытовом уровне практически все сказали, что это (причастность России к отравлению экс- полковника ГРУ Скрипаля - прим. ТАСС) вранье. Они сказали, что [премьер-министр Тереза] Мэй и [глава МИД Борис] Джонсон - самые непопулярные политики, какие были на их памяти", - поделился своими наблюдениями Владимир Худяшов.

"Я пришла для того, чтобы Россия оставалась сильной. Я хочу, чтобы наша страна никогда больше не слышала таких гнусных и унизительных требований со стороны какого бы то ни было государства и чтобы она была уважаемой", - сказала Маргарита Судар. "Я знаю, что сильная Россия - это понятие для Запада совершенно неприемлемое. <...> Я хочу, чтобы нашей стране дали спокойно жить, уважали ее и никогда не разговаривали с моей страной языком силы", - выразила свое мнение собеседница агентства.

Меры безопасности

Выборы в течение всего дня проходили на фоне повышенных мер безопасности. Дипломатический скандал между Лондоном и Москвой после отравления в Солсбери 4 марта осужденного в России за шпионаж бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, привлек повышенное внимание к российским диппредставительствам. У российского посольства в Лондоне дежурили усиленные наряды полиции, которые также следили за тем, чтобы не произошли стычки проголосовавших российских граждан со сторонниками бойкота выборов, которые в количестве нескольких десятков человек собрались у посольства. Благодаря действиям полицейских дальше словесных перепалок дело не заходило.

За президентский пост президента России борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").