Железняк считает, что выборы продемонстрировали очень серьезное объединение народа

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Выборы президента РФ продемонстрировали очень серьезное объединение народа и доверие осуществляемому главой государства курсу. Такое мнение высказал в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель секретаря генсовета "Единой России", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

"В тех непростых обстоятельствах, которые сейчас специально формируются вокруг нашей страны, результат и по явке, и по уровню поддержки нашего национального лидера является свидельством очень серьезного объединения воли народа и подтверждения доверия осуществляемому главой государства курсу", - подчеркнул Железняк.

По его словам, уже имеющиеся на данный момент результаты голосования можно рассматривать и как поддержку инициатив, направленных на развитие современной технологической инфраструктуры, образования, изменений в социальной сфере, совершенствования региональной инфраструктуры, задействования потенциала Дальнего Востока и Сибири.

"За этими выборами следил весь мир. Отмечу рекордное количество международных наблюдателей, которые работали в более чем 60 регионах, - продолжил парламентарий. - Я уже успел переговорить с некоторыми из них, они отмечают высокую организацию и позитивный настрой избирателей".

Железняк особо подчеркнул слаженную работу ЦИК РФ с избирательными комиссиями всех уровней и институтами гражданского общества. "Мы видели беспрецедентную открытость и демократичность подготовки и проведения дня голосования, что может служить примером для многих государств", - считает собеседник агентства.

Политик обратил внимание на высокую явку избирателей в российских диппредставительствах. "Это говорит о том уважении, которое есть у соотечественников к институту президентства, а также о единстве духа, - сказал он. - Безусловно, мы даем миру очень четкий сигнал того, что Россия открыта к сотрудничеству и готова взаимодействовать по самому широкому спектру вопросов при понимании, что давление на нас невозможно".