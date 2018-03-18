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Железняк считает, что выборы продемонстрировали очень серьезное объединение народа

Политика
18 марта, 23:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Заместитель секретаря генсовета "Единой России" отметил, что результаты голосования можно рассматривать как поддержку инициатив, направленных на развитие современной технологической инфраструктуры

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Выборы президента РФ продемонстрировали очень серьезное объединение народа и доверие осуществляемому главой государства курсу. Такое мнение высказал в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель секретаря генсовета "Единой России", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

"В тех непростых обстоятельствах, которые сейчас специально формируются вокруг нашей страны, результат и по явке, и по уровню поддержки нашего национального лидера является свидельством очень серьезного объединения воли народа и подтверждения доверия осуществляемому главой государства курсу", - подчеркнул Железняк.

По его словам, уже имеющиеся на данный момент результаты голосования можно рассматривать и как поддержку инициатив, направленных на развитие современной технологической инфраструктуры, образования, изменений в социальной сфере, совершенствования региональной инфраструктуры, задействования потенциала Дальнего Востока и Сибири.

"За этими выборами следил весь мир. Отмечу рекордное количество международных наблюдателей, которые работали в более чем 60 регионах, - продолжил парламентарий. - Я уже успел переговорить с некоторыми из них, они отмечают высокую организацию и позитивный настрой избирателей".

Железняк особо подчеркнул слаженную работу ЦИК РФ с избирательными комиссиями всех уровней и институтами гражданского общества. "Мы видели беспрецедентную открытость и демократичность подготовки и проведения дня голосования, что может служить примером для многих государств", - считает собеседник агентства.

Политик обратил внимание на высокую явку избирателей в российских диппредставительствах. "Это говорит о том уважении, которое есть у соотечественников к институту президентства, а также о единстве духа, - сказал он. - Безусловно, мы даем миру очень четкий сигнал того, что Россия открыта к сотрудничеству и готова взаимодействовать по самому широкому спектру вопросов при понимании, что давление на нас невозможно".

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