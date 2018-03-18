Путин поблагодарил сторонников за поддержку на выборах

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Действующий президент РФ Владимир Путин, лидирующий, по предварительным подсчетам, в выборной гонке, поблагодарил своих сторонников за поддержку. Со словами благодарности он выступил со сцены митинга-концерта "Россия. Севастополь. Крым" на Манежной площади в Москве. Путин призвал сторонников вместе взяться за большую масштабную работу во имя России.

"Спасибо вам большое за поддержку! - сказал он. - Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался в Москве, и к нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны: спасибо вам большое за результат!"

"Вы наша команда и я член вашей команды. Все, кто сегодня голосовал, - это наша большая общенациональная команда", - добавил он, отметив, что видит в этом "как минимум признание того, что было сделано за последние годы в очень сложных условиях".

В результатах голосования Путин видит доверие и надежду на развитие страны. "Я вижу в этом как минимум признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях. Доверие и надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно, еще более результативно", - заявил он.

Путин поблагодарил поддержавших его граждан за то, что "у нас такая мощная, многомиллионная команда". Глава государства подчеркнул, что "очень важно сохранить это единство".

"Очень важно привлечь на свою сторону и тех, кто мог голосовать и за других кандидатов. Нам это единство нужно для того, чтобы двигаться вперед. А для этого нам нужно ощущать, чувствовать локоть каждого гражданина страны", - заявил Путин.

Он заверил, что его команда в процессе управления государством не будет "руководствоваться какими-то конъюнктурными соображениями". "Мы будем думать о будущем нашей великой родины, о будущем наших детей. И действуя так, мы, безусловно, обречены на успех. Вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России", - подчеркнул российский лидер.

"Россия. Севастополь. Крым"

Митинг-концерт "Россия. Севастополь. Крым" в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией прошел на Манежной площади в Москве.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта 2014 года по итогам референдума подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России, через три дня документ ратифицировало Федеральное собрание. За воссоединение полуострова с Россией высказались 96,7% крымчан и 95,6% севастопольцев при явке более 80%. Референдум провели после государственного переворота в Киеве, который произошел в феврале 2014 года.

Предварительные результаты выборов

В воскресенье в России прошли выборы президента страны. В 21:00 мск избирательные участки по всей стране завершили свою работу.

Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 75,01% после обработки 50,08% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 13,39% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,34% голосов. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ.

Четвертую позицию удерживает кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак с 1,42%.

За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 0,82%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Борис Титов (Партия роста) идут вровень, набирая по 0,65% каждый, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз" с 0,63%).