Эксперт: явка на выборах говорит о росте интереса к политике и консолидации вокруг Путина

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Предварительные итоги выборов говорят о том, что политика россиянам по-прежнему интересна, а Владимир Путин является безоговорочным лидером, вокруг которого консолидируется большинство избирателей. Такое мнение высказал глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

По его словам, представленная Центризбиркомом к этому моменту явка "выше, чем ожидалась, и выше, чем была на прошлых президентских выборах 2012 года". "Это хороший знак, потому что парламентские выборы в 2016 году показали драматическое падение по сравнению с парламентскими выборами 2011 года. И то, что в президентских выборах участие больше - это знак того, что политика людям по- прежнему интересна и они готовы отдавать голоса за тех политиков, которых они поддерживают", - сказал он.

По мнению политолога, одним из существенных факторов, повлиявших на то, что большое число людей пришли на избирательные участки, было "разнообразное политическое предложение". "Много кандидатов, представляющих совершенно разные полюса, идеологии политического спектра", - пояснил Кузнецов.

Большинство консолидировалось

При этом, отметил эксперт, при росте явки стоит обратить внимание и на рост голосов, отданных за действующего президента РФ Владимира Путина, который участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. По его словам, людей, поддерживающих Путина, стало больше, что отражает "правильность" его политики.

"Владимир Путин - безусловный лидер. [По предварительным данным] он набрал больше, чем в 2012 году, что означает, что так называемое "путинское большинство" не только не распалось на какие-то другие политические группы, но консолидировалось", - заявил Кузнецов. Он предположил, что итоговый результат Путина останется на том же уровне, что и предварительный - свыше 70%.

Данные ЦИК

Как сообщает Центризбирком России, явка избирателей на состоявшихся в воскресенье выборах президента РФ на 18:00 мск составила 60%.

Кроме того, по данным ЦИК, после обработки 35,01% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 73,71%. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 14,45% голосов, на третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,61% голосов.

Четвертую позицию удерживает кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак с 1,40%. За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 0,80%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Борис Титов (Партия роста) - по 0,63%.