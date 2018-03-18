Матвиенко заявила, что у России есть набор мер по противодействию Великобритании

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россия может ответить на давление со стороны Великобритании рядом серьезных мер. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире Первого канала в воскресенье, отметив, что давление извне сплотило россиян.

"Хочу вам сказать, что точно у нас есть набор серьезных мер, который поставит их [британцев] на место", - заявила Матвиенко. На просьбу назвать эти меры она сказала, что не может их озвучить.

Председатель Совфеда отметила, что в преддверии выборов на Россию оказывалось сильное давление извне, которое оказало объединяющий эффект на жителей страны.

"Мы столкнулись <...> с таким мощным русофобским информационным, политическим, экономическим давлением на страну, что ожидалось, что [оно] повлияет на настроение людей: они либо не пойдут на выборы, либо не будет такой поддержки кандидатов на выборах <...> Произошло ровно наоборот <...> И то, что граждан пришло даже больше, чем на предыдущих выборах, - вот это самый главный показатель", - заключила Матвиенко.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлии, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия обвинения Великобритании категорически отвергает. В субботу в ответ на британские меры в отношении России МИД РФ сообщил, что Москва объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ. При этом российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер, "если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России".