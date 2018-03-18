Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нарусова "очень хорошо" оценивает предварительное 4-е место своей дочери на выборах

Политика
18 марта, 23:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Член Совета Федерации уверена, что на следующих выборах результаты у Собчак будут лучше

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Член Совета Федерации Людмила Нарусова "очень хорошо" оценила результат своей дочери Ксении Собчак, которая, по предварительным данным, занимает четвертое место на выборах главы государства. Об этом она заявила журналистам в воскресенье в штабе кандидата.

"Я считаю, что это очень хорошо, потому что для старта, с тем рейтингом, который ей создавали федеральные каналы, постоянно тыкая ей "Домом-2" и какими-то высказываниями... я считаю, что для старта это очень хорошо", - сказала Нарусова.

Она добавила, что на следующих выборах результаты будут лучше. "Говоря модным теперь спортивным языком: следующая олимпиада будет наша", - подчеркнула она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
УИК аннулировала результаты голосования на участке в Люберцах
2
ВЦИОМ: Путин с 73,9% голосов побеждает на выборах президента РФ в первом туре
3
Владимир Путин с рекордом побеждает в первом туре выборов президента России
4
Подведение итогов президентских выборов в РФ. Онлайн
5
ЦИК: Путин лидирует с 75,91% голосов после обработки 70% протоколов
6
Косачев: провокации на выборах президента РФ в США обернутся против Вашингтона
7
Джонсон: у Лондона есть доказательства производства РФ отравляющего вещества "Новичок"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Следите за подсчетом голосов на выборах президента в нашем спецпроекте