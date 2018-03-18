Нарусова "очень хорошо" оценивает предварительное 4-е место своей дочери на выборах

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Член Совета Федерации Людмила Нарусова "очень хорошо" оценила результат своей дочери Ксении Собчак, которая, по предварительным данным, занимает четвертое место на выборах главы государства. Об этом она заявила журналистам в воскресенье в штабе кандидата.

"Я считаю, что это очень хорошо, потому что для старта, с тем рейтингом, который ей создавали федеральные каналы, постоянно тыкая ей "Домом-2" и какими-то высказываниями... я считаю, что для старта это очень хорошо", - сказала Нарусова.

Она добавила, что на следующих выборах результаты будут лучше. "Говоря модным теперь спортивным языком: следующая олимпиада будет наша", - подчеркнула она.